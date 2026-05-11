Raub mit Pistole
Nach Überfall auf Tiroler Linienbus: Falscher Polizist war letztlich doch nicht der Räuber
Im Oktober wurde in Telfs mit einer Pistole ein bewaffneter Raubüberfall auf einen Linienbus verübt. Die Suche nach dem Täter kann nach dem Freispruch eines Verdächtigen nun wieder weitergehen.
© Rolf Vennenbernd
Nach einem Raubüberfall auf einen Busfahrer brachte sich ein 28-Jähriger per gefälschtem Polizeiausweis selbst ins Visier der Ermittler. Das reichte zwar für Untersuchungshaft, aber nicht für eine Verurteilung.