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Luftangriff auf Kiew nach Auslaufen von Waffenruhe gemeldet
Nach dem Auslaufen einer dreitägigen Waffenruhe haben die Behörden in der ukrainischen Hauptstadt am frühen Dienstagmorgen einen russischen Luftangriff gemeldet. "Derzeit befinden sich feindliche Drohnen über Kiew", schrieb der Leiter der Militärverwaltung von Kiew, Tymur Tkatschenko, im Onlinedienst Telegram. Er rief die Bewohner auf, bis auf weiteres Schutz zu suchen. Es war der erste Luftalarm in Kiew seit Freitag.
US-Präsident Donald Trump hatte am Freitag eine dreitägige Waffenruhe zwischen Russland und der Ukraine verkündet, die am Samstag in Kraft trat. Kiew und Moskau warfen sich gegenseitig eine Verletzung der Feuerpause vor.