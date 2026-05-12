Luftangriff auf Kiew nach Auslaufen von Waffenruhe gemeldet

Nach dem Auslaufen einer dreitägigen Waffenruhe haben die Behörden in der ukrainischen Hauptstadt am frühen Dienstagmorgen einen russischen Luftangriff gemeldet. "Derzeit befinden sich feindliche Drohnen über Kiew", schrieb der Leiter der Militärverwaltung von Kiew, Tymur Tkatschenko, im Onlinedienst Telegram. Er rief die Bewohner auf, bis auf weiteres Schutz zu suchen. Es war der erste Luftalarm in Kiew seit Freitag.