„Da vergeht die Lust aufs Arbeiten“: Tiroler Logistiker leidet unter Flut an Fake-Mails

Einem Betrieb mit Standort in Kematen konnten Betrüger kürzlich Waren um 60.000 abluchsen – obwohl der Leiter das Angebot zuvor auf Herz und Nieren überprüft hatte. Das ist kein Einzelfall: Die Wirtschaftskammer warnt, dass gefälschte Anfragen dank KI inzwischen täuschend echt aussehen.