Kaum zu erkennen

„Da vergeht die Lust aufs Arbeiten“: Tiroler Logistiker leidet unter Flut an Fake-Mails

Seit Jahren erhält der Spediteur Thomas Oberhammer täglich Anfragen von vermeintlichen Frächtern, hinter denen Kriminelle stecken. Im März ist er auf ein solches reingefallen – und ein Lkw mit Ware im Wert von 60.000 Euro war weg.
© Rita Falk
Clemens Markart

Von Clemens Markart

Einem Betrieb mit Standort in Kematen konnten Betrüger kürzlich Waren um 60.000 abluchsen – obwohl der Leiter das Angebot zuvor auf Herz und Nieren überprüft hatte. Das ist kein Einzelfall: Die Wirtschaftskammer warnt, dass gefälschte Anfragen dank KI inzwischen täuschend echt aussehen.

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