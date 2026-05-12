Bildungsreform geplant
Sechs Jahre Volksschule: Was bei Christoph Wiederkehrs Plan alles offen ist
Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) plant den Start seines Projekts in einer Handvoll Pilotschulen. Interesse dafür gebe es nicht nur in Wien, sagt er.
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Der pinke Bildungsminister plant eine Trennung der Bildungswege erst nach sechs Schulstufen. Ein pädagogisches Konzept ist aber erst im Entstehen. Zu Fragen der Infrastruktur und Schulbauten gibt es noch gar keine Antwort.