Übergänge bei Landesstraßen

Neue Querungshilfen sollen in Telfs mehr Sicherheit für FußgängerInnen bringen

Hier, im Bereich der Einmündung Hermann-Ganner-Straße in die Telfer Allee, wird heuer eine Verkehrsinsel als Querungshilfe für FußgängerInnen errichtet. Künftig gilt in diesem Abschnitt der Landesstraße außerdem Tempo 50.
© MG Telfs/Pichler

In Telfs werden heuer zwei Übergänge über Landesstraßen mittels Querungshilfen für FußgängerInnen „entschärft“. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Dazu kommen auch neue Tempolimits.

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