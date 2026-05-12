Übergänge bei Landesstraßen
Neue Querungshilfen sollen in Telfs mehr Sicherheit für FußgängerInnen bringen
Hier, im Bereich der Einmündung Hermann-Ganner-Straße in die Telfer Allee, wird heuer eine Verkehrsinsel als Querungshilfe für FußgängerInnen errichtet. Künftig gilt in diesem Abschnitt der Landesstraße außerdem Tempo 50.
© MG Telfs/Pichler
In Telfs werden heuer zwei Übergänge über Landesstraßen mittels Querungshilfen für FußgängerInnen „entschärft“. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Dazu kommen auch neue Tempolimits.