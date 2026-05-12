Bienenwelt entdecken: Tag des offenen Bienenstocks in Schwendau

Am Sonntag, dem 24. Mai 2026, lädt Schwendau zum traditionellen Tag des offenen Bienenstocks ein. Von 10 bis 16 Uhr können Besucher am Bus-Parkplatz der Horbergbahn die faszinierende Welt der Bienen erkunden. Die Veranstaltung bietet Informationen von Fachleuten, ein Kinderprogramm sowie Speis und Trank.

Die Bienenzuchtvereine Hippach-Ramsau-Schwendau und Zell am Ziller veranstalten diesen Tag bereits zum zwölften Mal. Sie ermöglichen einen Einblick in das Leben der fleißigen Insekten. Experten stehen bereit, um Fragen rund um die Biene und die Imkerei zu beantworten.

Besucher haben die Gelegenheit, Bienenluft zu schnuppern. Wer genau hinsieht, kann sogar eine Bienenkönigin suchen. Für die jüngsten Gäste gibt es ein eigenes Kinderprogramm. Hier können sie beispielsweise Bienen-Kunstwerke basteln.

Musik und Kulinarik