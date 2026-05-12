Steudltenn in Uderns: Mai-Programm voller Premieren und Stargäste

Das Theaterfestival Steudltenn im Zillertal bietet im Mai ein vielfältiges Programm. Nach der erfolgreichen Premiere von "Fehler im System" am Samstag stehen weitere Theaterstücke und hochkarätige Einzelauftritte auf dem Spielplan.

"Fehler im System" von Folke Braband feierte am vergangenen Samstag Premiere. Die Komödie über Roboter, Ex-Freunde und Humor erhielt viel Applaus. Weitere Vorstellungen sind am 15., 16., 19., 21. und 22. Mai jeweils um 20 Uhr sowie am 17. Mai um 17 Uhr. Hakon Hirzenberger führt Regie.

Ab 26. Mai kehrt "Der Zerrissene" von Johann Nestroy auf die Bühne zurück. Das von Hakon Hirzenberger inszenierte komödiantische Musiktheater war bereits im Vorjahr für etliche Steudltenn-Fans das Highlight des Festivals. Termine sind der 26. und 27. Mai, sowie der 2., 3., 5. und 6. Juni jeweils um 20 Uhr. Eine Matinee findet am 7. Juni um 17 Uhr statt.

Obonya, Vitasek und Harald Schmidt

Zahlreiche Einzel-Acts ergänzen das Theaterprogramm im Mai. Cornelius Obonya liest am 13. Mai aus Werken des Satirikers Ephraim Kishon. Kabarettist Andreas Vitásek präsentiert am 20. Mai sein neues Programm "Spätlese". Harald Schmidt trifft am 28. Mai zu einem anekdotenreichen Abend erneut auf Hakon Hirzenberger. Den Mai beschließen Franz Posch und Markus Koschuh am 29. Mai mit "Quetschn trifft Schmäh!".