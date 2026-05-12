B189 kurzzeitig gesperrt

Schwerer Unfall auf Mieminger Straße: Verletzter ins Krankenhaus geflogen

Ein Auto hat sich überschlagen, eine Person wurde verletzt ins Krankenhaus geflogen. Die B189 war kurzzeitig gesperrt.

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