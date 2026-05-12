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B189 kurzzeitig gesperrt
Schwerer Unfall auf Mieminger Straße: Verletzter ins Krankenhaus geflogen
Ein Auto hat sich überschlagen, eine Person wurde verletzt ins Krankenhaus geflogen. Die B189 war kurzzeitig gesperrt.
Für Sie im Bezirk Imst unterwegs:
Alexander Paschinger
+4350403 3014
Thomas Parth
+4350403 2035
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