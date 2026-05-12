Taxifahrer schnitt Linienbus in Innsbruck: 64-Jährige bei Vollbremsung schwer verletzt

Innsbruck – Am Montagabend kam es in Innsbruck zu einem Vorfall, bei dem eine 64-jährige Frau in einem Linienbus verletzt wurde. Ein Taxi hatte ein abruptes Bremsmanöver des Busses ausgelöst.

Laut Polizeiangaben bog ein 59-jähriger Taxifahrer gegen 20 Uhr von der Sterzinger Straße in den Südtiroler Platz ab. Zeitgleich fuhr ein Linienbus, gelenkt von einem 34-Jährigen, über den Südtiroler Platz in Richtung Salurner Straße. Um eine Kollision mit dem abbiegenden Taxi zu vermeiden, musste der Busfahrer eine Vollbremsung einlegen.

Passagierin in Klinik gebracht

Durch das Bremsmanöver wurde eine 64-jährige Passagierin im Bus nach vorn geschleudert und zog sich dabei erhebliche Verletzungen zu. Sie wurde nach der Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in die Klinik Innsbruck gebracht.