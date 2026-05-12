Verliebt in den Kollegen? Lindsey Vonn soll diesen Skistar daten

Ist es nur ein kleiner Flirt oder haben die beiden das Potenzial das neue Sport-Traumpaar zu werden? Zwischen US-Ski-Queen Lindsey Vonn (41) und ihrem französischen Kollegen Matthieu Bailet (30) soll es knistern. Ein Zwinker-Emoji und ein Paparazzi-Schnappschuss lassen die Gerüchteküche brodeln.

Oh là là, sollten die Gerüchte stimmen, so könnte das heißeste Wintersport-Paar zusammengefunden haben. Lindsey Vonn und der um elf Jahre jüngere französische Skirennläufer Matthieu Bailet wurden abseits der Piste gesichtet. Laut des amerikanischen „People“-Magazins sollen sich die beiden daten. Fotos zeigen beide Sportler gemeinsam in New York City. Auf den Bildern sieht man die zwei beim Shoppen im hippen Stadtteil SoHo, dann gehen sie zusammen in die U-Bahn und machen sich auf den Weg Richtung Broadway. Dort war das Paar Backstage beim Musical „The Outsiders“ zu sehen.

Dass sie ihr Kollege nicht kaltlässt, beweist ihr Kommentar zum jüngsten Instagram-Post von Bailet. Auf einem Foto ist zu sehen, wie er mit nacktem Oberkörper sein Auto wäscht. Diesen Post kommentierte Vonn mit einem flirtenden Augen-Emoji.

Seit ihrem Unfall ist die Ski-Queen auf Krücken angewiesen, was sie nicht davon abhält, sich sexy zu kleiden. © IMAGO/RW

Der erste Mann nach der Trennung

Matthieu Bailet wäre der erste Mann nach Unternehmer Diego Osorio, von dem sich Lindsey Vonn im Jahr 2025 trennte. Im Februar bestätigte sie das Liebes-Aus gegenüber dem „People“-Magazin kurz vor dem Valentinstag.

Für den US-Skistar wäre der Flirt ein Lichtblick. In den letzten Wochen lief es nicht wirklich rund. Vonn stürzte bei den Olympischen Winterspielen 2026 und verletzte sich schwer am linken Bein – der „Vanity Fair“ erzählt sie, dass die Verletzung beinahe zu einer Beinamputation geführt hätte.

Der französische Skifahrer Matthieu Bailet soll Lindsey Vonn wieder zum Lächeln bringen. © HELMUT FOHRINGER