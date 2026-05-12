Reise der Extreme: Außerferner und sein Freund radeln 23.000 Kilometer bis Alaska

Mit 50 Kilo Gepäck und einem Traum im Herzen sind der Außerferner Simon Nerz und sein Freund Sascha Becker ins Abenteuer ihres Lebens gestartet. Von der Südspitze Südamerikas bis nach Alaska trotzen die beiden auf ihren Fahrrädern Schotterpisten, Höhenmetern und Wetterextremen – und genießen die grenzenlose Freiheit.