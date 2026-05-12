Abenteuer ihres Lebens
Reise der Extreme: Außerferner und sein Freund radeln 23.000 Kilometer bis Alaska
Geschafft: Nach „einem langen und brutalen Kampf“ waren die mehr als 1000 Höhenmeter hinauf auf den Paso Cardenal Antonio Samoré bezwungen.
© Nerz
Mit 50 Kilo Gepäck und einem Traum im Herzen sind der Außerferner Simon Nerz und sein Freund Sascha Becker ins Abenteuer ihres Lebens gestartet. Von der Südspitze Südamerikas bis nach Alaska trotzen die beiden auf ihren Fahrrädern Schotterpisten, Höhenmetern und Wetterextremen – und genießen die grenzenlose Freiheit.