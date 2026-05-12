Verstärkung für das FRIEDEN-Team gesucht!
Leistbare Zuhause nach modernsten Standards für Generationen bauen, dafür steht die Baugenossenschaft FRIEDEN und hinter ihr ein erfahrenes und top motiviertes Team. Aktuell werden Mitarbeitende für die Bereiche Hausverwaltung und Buchhaltung eingestellt.
Die Baugenossenschaft FRIEDEN ist seit der Gründung im Jahre 1947 als Gemeinnütziger Bauträger in Tirol, Niederösterreich und Wien tätig. Alleine in Tirol wurden bereits über 5500 Wohnungen und Siedlungshäuser errichtet und übergeben.
Während in der Gründungszeit die Linderung der eklatanten Wohnraumnot das vorrangigste Ziel war, steht heute die Errichtung von leistbarem Wohnraum nach modernsten Standards im Vordergrund der Arbeit. Daher werden nur mehr Passiv- bzw. Niedrigenergie- häuser mit nachhaltigen Heizsystemen und Photovoltaik gebaut. Zudem sind sämtliche Wohnungen behindertengerecht und mit Tiefgaragenplätzen ausgestattet.
Motivierte Mitarbeitende
Diese hohen Ansprüche können nur mit einer verlässlichen, motivierten Mannschaft umgesetzt werden. Im Tiroler-Team sind zurzeit 31 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, einige davon schon jahrzehntelang. Von deren Erfahrungsschatz profitieren natürlich auch die „jungen“ Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Diese Zusammenarbeit macht die Baugenossenschaft stolz und ermöglicht es, Bauprojekte im Grundsatz der FRIEDEN „Leistbarer Wohnraum gebaut für Generationen“ zu verwirklichen.
„Helfen Sie mit, modernen, leistbaren Wohnraum zu schaffen.“
Dr. Dietmar Härting, Vorstand FRIEDEN
Verlässlicher Partner
Trotz vieler preistreibender Umstände, wie hohe Grundstückspreise und Materialkosten, blickt die Baugenossenschaft zuversichtlich in die Zukunft. Projekte in Rum, Reutte, Jenbach, Kirchdorf, Kitzbühel, Eben am Achensee, Schwendt, St. Johann usw. beweisen, dass die BG FRIEDEN ein verlässlicher Partner für die Gemeinden in Tirol ist.
Genossenschaftsvorteile
Als Genossenschaft genießt die FRIEDEN das Privileg, der Mieterin und dem Mieter, der Käuferin und dem Käufer maximal entgegenkommen zu können, da die Genossenschaftsmitglieder zugleich Eigentümer sind. Somit steht die Gewinnmaximierung nicht im Vordergrund, sondern der Kundenservice und die Unterstützung der Genossenschaftsmitglieder. Dieser Gedanke macht das Arbeiten für die Baugenossenschaft FRIEDEN so zufriedenstellend und wertvoll.
Dir. Dr. Dietmar Härting, Vorstand Gemeinnützige Bau- und Siedlungsgenossenschaft FRIEDEN motiviert Interessierte, sich für die ausgeschriebenen Stellen zu bewerben: „Arbeiten Sie mit uns daran, in Tirol leistbaren Wohnraum nach modernen Standards zu schaffen.“
DIE BAUGENOSSENSCHAFT FRIEDEN SUCHT
... für das Büro in Rum eine/n verlässliche/n Sachbearbeiter/In für Hausverwaltung/Buchhaltung
SACHBEARBEITER/IN FÜR HAUSVERWALTUNG/BUCHHALTUNG
Vollzeitanstellung gewünscht, alternative Zeitmodelle verhandelbar
IHRE HAUPTAUFGABEN:
- Unterstützung des Hausverwalters/der Hausverwalterin bei der Betreuung und Verwaltung von Miet- und Eigentumsobjekten in kaufmännischer und organisatorischer Hinsicht
- laufender telefonischer Kontakt zu Wohnungseigentümern und Mietern
- Enge Zusammenarbeit mit Buchhaltung und anderen Abteilungen im Unternehmen
SIE VERFÜGEN ÜBER:
- Eine kaufmännische Ausbildung oder entsprechende Berufserfahrung
- Kommunikations-, Team- und Durchsetzungsfähigkeit
- Eigenverantwortung und sind selbstständiges Arbeiten gewohnt
GEHALT:
Für diese Position gilt die Entlohnung entsprechend dem Kollektivvertrag für Angestellte der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft Österreichs. Wir bieten individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten, flexible Arbeitszeit (Gleitzeit), 15 Gehälter uvm. Eine Überbezahlung je nach beruflicher Erfahrung und Qualifikation, sowie Anrechnung von Vordienstzeiten sind möglich.
Zusätzliche Informationen zur Entlohnung:
Entlohnung entsprechend dem Kollektivvertrag der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft Österreichs, 15 Gehälter pro Jahr, flexible Arbeitszeiten (Gleitzeit), 27 Urlaubstage, individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten uvm. Eine Überzahlung ist gemäß Ihrer Ausbildung und Berufserfahrung möglich.
DANN BEWERBEN SIE SICH!
Wenn Sie gerne selbstständig arbeiten und sich in ein erfolgreich expandierendes, krisensicheres Unternehmen einbringen möchten, freut sich die BG FRIEDEN auf Ihre Bewerbung!
BEWERBUNG AN:
Gemeinnützige Bau- und Siedlungsgenossenschaft FRIEDEN
z. Hd. Herrn Prok. Ing. Markus Gasser
Siemensstraße 24a, 6063 Rum
oder per E-Mail: innsbruck@frieden.at
LEBENSRAUM - AUF UNS KÖNNEN GENERATIONEN BAUEN