Verstärkung für das FRIEDEN-Team gesucht!

Leistbare Zuhause nach modernsten Standards für Generationen bauen, dafür steht die Baugenossenschaft FRIEDEN und hinter ihr ein erfahrenes und top motiviertes Team. Aktuell werden Mitarbeitende für die Bereiche Hausverwaltung und Buchhaltung eingestellt.

Die Baugenossenschaft FRIEDEN ist seit der Gründung im Jahre 1947 als Gemeinnütziger Bauträger in Tirol, Niederösterreich und Wien tätig. Alleine in Tirol wurden bereits über 5500 Wohnungen und Siedlungshäuser errichtet und übergeben.

Während in der Gründungszeit die Linderung der eklatanten Wohnraumnot das vorrangigste Ziel war, steht heute die Errichtung von leistbarem Wohnraum nach modernsten Standards im Vordergrund der Arbeit. Daher werden nur mehr Passiv- bzw. Niedrig­energie- häuser mit nachhaltigen Heizsystemen und Photovoltaik gebaut. Zudem sind sämtliche Wohnungen behindertengerecht und mit Tiefgaragenplätzen ausgestattet.

Motivierte Mitarbeitende

Diese hohen Ansprüche können nur mit einer verlässlichen, motivierten Mannschaft umgesetzt werden. Im Tiroler-Team sind zurzeit 31 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, einige davon schon jahrzehntelang. Von deren Erfahrungsschatz profitieren natürlich auch die „jungen“ Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Diese Zusammenarbeit macht die Baugenossenschaft stolz und ermöglicht es, Bauprojekte im Grundsatz der FRIEDEN „Leistbarer Wohnraum gebaut für Generationen“ zu verwirklichen.

„Helfen Sie mit, modernen, leistbaren Wohnraum zu schaffen.“ Dr. Dietmar Härting, Vorstand FRIEDEN

Verlässlicher Partner

Trotz vieler preistreibender Umstände, wie hohe Grundstückspreise und Materialkosten, blickt die Baugenossenschaft zuversichtlich in die Zukunft. Projekte in Rum, Reutte, Jenbach, Kirchdorf, Kitzbühel, Eben am Achensee, Schwendt, St. Johann usw. beweisen, dass die BG FRIEDEN ein verlässlicher Partner für die Gemeinden in Tirol ist.

Genossenschaftsvorteile

Als Genossenschaft genießt die FRIEDEN das Privileg, der Mieterin und dem Mieter, der Käuferin und dem Käufer maximal entgegenkommen zu können, da die Genossenschaftsmitglieder zugleich Eigentümer sind. Somit steht die Gewinnmaximierung nicht im Vordergrund, sondern der Kundenservice und die Unterstützung der Genossenschaftsmitglieder. Dieser Gedanke macht das Arbeiten für die Baugenossenschaft FRIEDEN so zufriedenstellend und ­wertvoll.

Dir. Dr. Dietmar Härting, Vorstand Gemeinnützige Bau- und Siedlungsgenossenschaft FRIEDEN motiviert Interessierte, sich für die ausgeschriebenen Stellen zu bewerben: „Arbeiten Sie mit uns daran, in Tirol leistbaren Wohnraum nach modernen Standards zu schaffen.“