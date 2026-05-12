Goodbye Deutschland! Schlagerstar Heino bleibt nun dauerhaft in Kitzbühel
Heino verabschiedet sich von seiner deutschen Heimat. Der Schlagerkönig wird endgültig in Kitzbühel sesshaft und plant dort ein Projekt, das ein Zusammentreffen der Generationen sein soll.
„Nun ade, du mein lieb Heimatland“: Heino (87) hat seinen langjährigen Wohnort Bad Münstereifel in Deutschland endgültig verlassen. Bereits während der Corona-Pandemie habe sich der Sänger mit seiner Frau Hannelore nach Kitzbühel zurückgezogen, teilte sein Manager Helmut Werner mit. Nach dem Tod von Hannelore habe sich Heino entschlossen, dort zu bleiben. Der Volksmusik-Star lebt in Kitzbühel mit seinem Manager, dessen Frau Nicole und ihrem dreijährigen Kind Lennie.
Werner begründete den Wegzug damit, dass Heinos frühere Wohnung im Kurhaus durch eine Endlos-Sanierung des historischen Gebäudes nach wie vor nicht zur Verfügung stehe. „In den vergangenen Jahren wurde die Wohnung „Step by Step“ geräumt und am vergangenen Wochenende wurden nun endgültig die restlichen Fahrnisse abtransportiert„, erläuterte Werner. Heino empfinde dies als Erleichterung. Früher hatte sich der Sänger im Kurhaus oft seinen Fans gezeigt, mit ihnen geplaudert und Autogramme gegeben.
Auf Instagram verabschiedet sich die Schlager-Ikone mit emotionalen Worten. „Das war‘s nun also endgültig mit Bad Münstereifel. Nach vielen Jahrzehnten, wo ich mich mit meiner Hannelore hier sehr wohl gefühlt habe, habe ich nun endgültig meine Zelte abgebaut. Die letzten Möbel und Kartons sind bereits unterwegs.“ Trotz der Wehmut, die hier mitschwinge sei er froh, dieses Kapitel abgeschlossen zu haben. „Ich kann meine Gedanken nun anderen Sachen widmen. Es gibt bereits Planungen für ein großes Heino-Projekt, welches ein Zusammentreff für mehrere Generationen sein wird“, lässt der 87- Jährige wissen. Näheres wolle er seinen Fans zu gegebenen Zeitpunkt erzählen. (TT, APA)