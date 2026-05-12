2 Euro Steuer pro Paket: Was die neue Paketabgabe bringt und wer sie zahlen muss

Der Gesetzesvorschlag für die geplante Paketabgabe ist nun in Begutachtung. Rund 280 Millionen Euro jährlich soll die umstrittene Steuer dem Bund und den Ländern bringen und ab Ende September gelten. Anders als ursprünglich gedacht, werden nicht nur Päckchen aus dem Ausland besteuert: Die Abgabe wird auch für inländische Pakete gelten. Tirols Handel übt scharfe Kritik.