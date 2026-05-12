Vom Hörsaal auf die Bühne: Theaterstück „Mission Emotion“ feiert in Mils Premiere

Ein Theaterstück, das von Studierenden der Pädagogischen Hochschule Tirol von Grund auf selbst entwickelt wurde, wird Anfang Juni im Vereinshaus Mils uraufgeführt. Das Besondere: Die angehenden Lehrkräfte sind nicht nur Autoren und Komponisten, sondern stehen auch selbst auf der Bühne.

Mils – Wenn aus einer Idee ein ganzes Bühnenstück wird, steckt dahinter meist ein kreatives Team. Im Fall von „Mission Emotion – Den Gefühlen auf der Spur“ ist dieses Team eine Gruppe von elf Studierenden des 8. Semesters der Pädagogischen Hochschule Tirol. Die angehenden Volksschullehrerinnen und -lehrer haben ein außergewöhnliches Musiktheaterprojekt ins Leben gerufen, das vom 1. bis 3. Juni im Vereinshaus Mils zu sehen sein wird.

Das Stück ist in jeder Hinsicht hausgemacht: Die Studierenden haben es nicht nur selbst geschrieben, sondern auch die Musik komponiert, die Lieder arrangiert und die Choreografien entwickelt. Bei den Aufführungen werden sie als Schauspieler, Tänzer und Musiker selbst im Rampenlicht stehen. Professionelle Unterstützung erhalten sie dabei von Regisseur Norbert Mladek und dem Professorenteam des Musikschwerpunkts der Hochschule.

Für Kinder und Erwachsene

Im Mittelpunkt der Handlung stehen die beiden Mädchen Rosa und Viola, die auf der Erde unglücklich sind. Ihre Gefühlswelt gerät in Bewegung, als ihnen ein geheimnisvolles Wesen eine Aufgabe stellt, die alles verändern könnte. Ihre Mission führt sie auf eine Suche nach etwas, das die Menschheit längst verloren zu haben scheint.

Das Stück richtet sich bewusst an Kinder und Erwachsene gleichermaßen. Um dem gerecht zu werden, finden die insgesamt neun Aufführungen zu unterschiedlichen Zeiten statt: Vormittags um 9 und 11 Uhr gibt es Vorstellungen speziell für Volksschulklassen, während die Abendvorstellungen um 19 Uhr für alle Interessierten offen sind.