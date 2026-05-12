Markenorientierung als Schlüssel im Handel

Ohne einen starken Markenkern wird Effizienz zur Falle. Das Tiroler Handelsforum zeigt, wie der Spagat gelingt.

In einer Zeit, in der steigende Kosten und sinkende Umsätze den Handel vor immense Herausforderungen stellen, rückt die Prozessoptimierung für viele Unternehmen in den Mittelpunkt ihres Handelns. Doch eine einseitige Fokussierung auf reine Effizienz birgt die Gefahr, das Wertvollste zu verlieren, was ein Unternehmen besitzt: seine Markenidentität.

Markus Webhofer, Geschäftsführer des „Institute of Brand Logic“, warnt vor einer einseitigen Optimierungslogik: „Wir sehen, dass sich viele Unternehmen intensiv mit Effizienzsteigerung, Kostensenkung und Prozessoptimierung beschäftigen. Das ist grundsätzlich wichtig. Problematisch wird es dann, wenn diese Maßnahmen zulasten der Marke gehen. „Genau dieser Thematik widmet sich das diesjährige Tiroler Handelsforum, das in Zusammenarbeit mit der Universität Innsbruck stattfindet. Unter dem Motto „Prozesse optimiert, Marke tot!“ werden die Herausforderungen und Chancen für den heimischen Handel beleuchtet. Im Kern geht es darum, ein relevantes und differenziertes Markenprofil durch exzellent abgestimmte Prozesse für Kunden erlebbar zu machen. Der Brand Purpose – Sinn und Zweck eines Unternehmens – beantwortet die Frage nach der eigenen Daseinsberechtigung. Er schafft Orientierung nach innen und Relevanz nach außen.„Kunden nehmen ein Unternehmen nur an ihren Kontaktpunkten wahr – es muss klar sein, wofür die Marke steht, was die Besonderheit ausmacht, welcher Nutzen gestiftet wird“, erklärt Webhofer.

© Rita Falk

Die Grenzen der Effizienzüberlegungen sind die Werttreiber einer Marke.“ Markus Webhofer, GF Brand Logic

Wenn Unternehmen zu stark auf Optimierung setzen und ihre Markenlogik aus dem Blick verlieren, arbeiten sie am eigentlichen Ziel vorbei. „Dann werden zwar Prozesse effizienter, aber das Unternehmen verliert an Profil – und letztlich auch an Umsatz, weil Kunden nicht mehr erkennen, warum sie gerade dort kaufen sollen.“ Ein Unternehmen braucht eine klare ‚guiding idea‘, die in hervorragenden Leistungen erfahrbar wird. Zuerst muss das Unternehmen wissen, wofür es steht und kann dann entscheiden worin investiert und was eliminiert wird. Reine Effizienz, die nicht aus der Marke heraus gedacht wird, ist gefährlich. „Wer nur auf Effizienz trimmt, wird austauschbar und beliebig. Dann sind die Prozesse kostengünstiger, aber der Markenwert geht verloren. Nur effizient zu sein, kommt optimierter Sinnlosigkeit gleich“, so Webhofer. Die Kunst liege darin, die Marke zu stärken und sie von falschen Effizienzüberlegungen zu befreien. Der Mehrwert für den Kunden hat Vorrang und ist die einzige Daseinsberechtigung für Unternehmen. Effizienz ist kein Selbstzweck, sie muss sich dem Diktat der Marke unterordnen.

© Franz Oss

Unsere Marken sind ein Qualitätsversprechen. Ein Stück Heimat im Glas.“ Daniela Gruber, GF Silberquelle GmbH

Ein Unternehmen, das diese Philosophie lebt, ist die Silberquelle GmbH aus Brixlegg. Mit den Marken SilberQuelle, Montes, Tirola Kola und Gruber Schanksysteme bedient die Firma den Lebensmitteleinzelhandel, den Getränkefachgroßhandel und die Gastronomie mit Getränken und Schankanlagen. Für Geschäftsführerin Daniela Gruber ist klar: „Eine Marke entsteht nicht im Marketing allein. Sie entsteht bei uns im gesamten Unternehmen – in den Produkten, in den Prozessen, in der Haltung und vor allem mit den Menschen dahinter.“ In diesem Verständnis wird Prozessoptimierung zu einem ganzheitlichen Werkzeug. „Kunden sehen Prozesse zwar nicht direkt – aber sie spüren das Ergebnis. Und das zahlt in die eigene Marke ein. Ziel ist, Qualität zu sichern. Ressourceneffizient zu produzieren. Und langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben – auch gegen internationale Konzerne“, so Gruber: „Konsumenten entscheiden heute bewusster. Sie wollen qualitätsorientierte Produkte, nachvollziehbare Herkunft und moderne, authentische Marken.“

Herkunft, Inovation und Mut

Für die Silberquelle beginnt die eigene Geschichte an der Quelle – im wahrsten Sinne des Wortes. Die 100% Tiroler Herkunft prägt die Denkweise. „Menschen wollen heute wissen, wie produziert wird, wer hinter den Produkten steht und welche Werte wir als Unternehmen tatsächlich leben“, erklärt Gruber. Eine große Herausforderung bestehe darin, die Brücke zwischen Bestehendem und Neuem zu schlagen. Es brauche ein starkes Fundament an Werten, aber auch die Bereitschaft, sich weiterzuentwickeln. „Die besten Prozesse bringen nichts, wenn Menschen nicht bereit sind, Innovation und Veränderung mitzutragen. Die wichtigsten Erfolgsfaktoren bleiben bei uns die Menschen und die eigene Kultur“, ist Gruber überzeugt. Gerade in Familienunternehmen, wo in Generationen gedacht wird und Nähe und Vertrauen das Miteinander prägen, liege eine besondere Stärke in der schnellen Umsetzung. „Wir müssen im Hintergrund permanent weiterarbeiten, Prozesse hinterfragen und offen für neue Technologien und Entwicklungen bleiben. Stillstand ist keine Option,“ so Gruber. Am Ende entstünden gute Marken nicht zufällig. „Markenstärke entsteht nicht durch Lautstärke, sondern durch Konsequenz – und den Anspruch, jeden Tag ein Stück besser zu werden. Es geht darum, Kunden langfristig zu begeistern, Vertrauen aufzubauen und echte Erlebnisse zu schaffen – mit Produkten, auf die wir stolz sind.“