Im TT-Interview
Toni Innauer: „Wir sind wieder im Mittelalter gelandet“
Ein Mann der klaren Worte: Toni Innauer. Der Buchautor, Vortragende und ehemalige ÖSV-Funktionär kennt die Strukturen im Sport genau und kann Schwächen und Stärken benennen.
© Ingo Pertramer
Die Aussagen von Ex-Snowboarder Benjamin Karl über Rollenbilder in der Ehe lösten heftige Diskussionen aus. Sport-Legende Toni Innauer spricht über öffentliche Empörung, traditionelle Geschlechterrollen im Spitzensport, Fairness zwischen Frauen- und Männersport – und darüber, warum Sport gesellschaftliche Konflikte sichtbar macht.