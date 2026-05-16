Toni Innauer: „Wir sind wieder im Mittelalter gelandet“

Die Aussagen von Ex-Snowboarder Benjamin Karl über Rollenbilder in der Ehe lösten heftige Diskussionen aus. Sport-Legende Toni Innauer spricht über öffentliche Empörung, traditionelle Geschlechterrollen im Spitzensport, Fairness zwischen Frauen- und Männersport – und darüber, warum Sport gesellschaftliche Konflikte sichtbar macht.