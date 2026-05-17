Warum wir schnarchen und was dagegen helfen kann

Schnarchen betrifft Millionen Menschen und kann die Schlafqualität deutlich beeinträchtigen – sowohl für Betroffene als auch für ihre Partner. Oft steckt aber mehr dahinter als nur ein störendes Geräusch in der Nacht: Mediziner Benedikt Hofauer erklärt, was es mit dem Schnarchen auf sich hat, warum man es mit Digeridoo-Spielen versuchen sollte und warum Schnarcher ihren Lebensstil überdenken sollten.