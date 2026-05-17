Warum wir schnarchen und was dagegen helfen kann
Schnarchen betrifft Millionen Menschen und kann die Schlafqualität deutlich beeinträchtigen – sowohl für Betroffene als auch für ihre Partner. Oft steckt aber mehr dahinter als nur ein störendes Geräusch in der Nacht: Mediziner Benedikt Hofauer erklärt, was es mit dem Schnarchen auf sich hat, warum man es mit Digeridoo-Spielen versuchen sollte und warum Schnarcher ihren Lebensstil überdenken sollten.
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Zur Person
Benedikt Hofauer stammt aus Bayern und hat in Innsbruck Humanmedizin studiert. 2016 erfolgte der Abschluss der Facharztausbildung, 2018 die Habilitation im Fach Hals-Nasen-Ohrenheilkunde an der Technischen Universität München. Darüber hinaus hat Hofauer den Studiengang „Master in Health Business Administration“ der Universität Erlangen absolviert.
Hofauer war stellvertretender Leiter des Schlaflabors am Klinikum rechts der Isar in München und am Universitätsklinikum Freiburg. Vor seiner Berufung an die Medizinische Universität Innsbruck fungierte er als Leiter der Spezialsprechstunde für Speicheldrüsenerkrankungen und Autoimmunität sowie OP-Koordinator am Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München. Neben seiner klinischen Tätigkeit hat er über 40 wissenschaftliche Arbeiten als Erst- bzw. Letztautor veröffentlicht.
+++ Hinweis: Diese Folge wurde bereits einmal ausgestrahlt. Im Rahmen unserer Serie zum Thema Schlaf im Monat Mai holen wir sie erneut vor den Vorhang. +++
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