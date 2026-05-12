Packender Wettkampf: Junge Tiroler Schützen und Marketenderinnen waren treffsicher

337 junge Schützen und Marketenderinnen maßen sich beim 35. Landesjugendschützenschießen in Inzing und Flaurling – und beeindruckten mit ihren Leistungen.

Inzing, Flaurling – Exakt 337 junge Schützen und Marketenderinnen aus allen Tiroler Landesteilen kamen am Freitag und Samstag zum 35. Gesamt-Tiroler Landesjungschützenschießen zusammen – und boten starke sportliche Leistungen.

Geschossen wurde auf den modernen digitalen Ständen der Schützenkompanien Inzing und Flaurling. Den Tagessieg holte sich dieses Mal die Inzingerin Pia Ziegler aus dem Bataillon Hörtenberg, mit 105,2 Ringen krönte sie sich zur Landes-Jungschützen-Siegerin. Die Inzinger Jungschützen dominierten überhaupt die Einzelwertung – und führten das Bataillon Hörtenberg mit 517,2 Ringen auch zum Sieg in der Mannschaftswertung, vor dem Bataillon Lienzer Talboden und dem Bataillon Schwaz.

Beim Königsschuss, also dem besten „10er“, konnte sich Stefan Trenkwalder aus dem Bataillon Innsbruck mit einem fantastischen Teiler von 18,2 durchsetzen. Er darf sich nun als „Schützenkönig“ feiern lassen.

Der Festmarsch bot ein farbenprächtiges Bild. © BTSK / Dietmar Gspan

Modellflugzeuge und „Riesendarts“

Neben einem reibungslos organisierten Schießbewerb sorgte das umsichtige Organisationskomitee auch für einen standesgemäßen Festakt und ein breites Rahmenprogramm: Dabei konnten die jungen TirolerInnen zum Beispiel allerlei Wissenswertes über die Tiroler Geschichte lernen, Modellflugzeuge fliegen oder „Riesendarts“ spielen. Die Ehrenformationen beim Festprogramm stellten die Ehrenkompanie Inzing und die Musikkapelle Inzing.

Landeskommandant Major Thomas Saurer dankt besonders den Jungschützenbetreuerinnen für ihre Arbeit – und bescheinigt den Jungschützen und -marketenderinnen, „die Schützentradition modern und lebendig zu halten“.

Die Siegermannschaft des Bataillons Hörtenberg, gestellt von der Schützenkompanie Inzing, eroberte den Wanderpokal. © BTSK / Dietmar Gspan

Alpenregionstreffen am Wochenende

Der Höhepunkt des Schützenjahres „steigt“ am Samstag und Sonntag (16. und 17. Mai) in Innsbruck: Mehr als 15.000 Schützen, Marketenderinnen, Musikkapellen und Gäste aus dem Bundesland Tirol, Bayern, Südtirol und dem Trentino („Welschtirol“) werden zum 28. Alpenregionstreffen erwartet.

35. Gesamt-Tiroler Landesjugendschützenschießen – Ergebnisse Einzelwertung – Bewerb „Landes-Jungschützen-Sieger“: 1. Pia Ziegler (Bataillon Hörtenberg) – 105,2 Ringe 2. Florian Kugler (Bataillon Hörtenberg) – 104,1 Ringe 3. Chiara Niederkircher (Bataillon Hörtenberg) – 103,7 Ringe Einzelwertung – Bewerb „Schützenkönig“: 1. Stefan Trenkwalder (Bataillon Innsbruck) – 18,2 Teiler 2. Markus Kollreider (Bataillon Oberland-Pustertal) – 18,9 Teiler 3. Angelika Darocca (Bataillon Bezirk-Unterland) – 28,3 Teiler Beste Mannschaft: Bataillon Hörtenberg (Mannschaft von Mitgliedern der Schützenkompanie Inzing gestellt): gesamt 517,2 Ringe