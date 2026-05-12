Die Familie ist ihr Leben: Innsbruckerin feierte ihren 100. Geburtstag

Im Kreise ihrer Familie feierte Frau Egger im St. Vinzenzheim ihren runden Geburtstag. Der Innsbrucker Bürgermeister Johannes Anzengruber staunte nicht schlecht, als ihn die Jubilarin erfreut im Rollstuhl willkommen hieß.

Innsbruck – „Ich freue mich sehr, dass ich heute an Ihrer Familienfeier zu Ehren Ihres 100. Geburtstags teilnehmen darf, Frau Egger“, begrüßte Bürgermeister Johannes Anzengruber das Geburtstagskind bei seinem Besuch am 8. Mai.

Und das sollte nur der Anfang eines bewegten Geburtstagswochenendes sein: Die Großfamilie war aus Kanada, von Vorarlberg bis Salzburg und Wien angereist. Drei Kinder, elf Enkel:innen und 25 Urenkel:innen im Alter von 1 bis 21 Jahren zählen die Nachkommen der Familie Egger. „Bestimmt schöpfen Sie viel von Ihrer Lebensfreude und Ihrem frohen Mut aus Ihrer großen Familie“, freute sich Bürgermeister Anzengruber: „In Ihren Erzählungen schildern Sie ja Ihre eigene Kindheit – das ist für uns alle ein äußerst interessanter Blick in die Innsbrucker Zeitgeschichte.“

Skifahren war Gertrud Eggers liebstes Hobby. © privat

Am 9. Mai 1926 erblickte Gertrud Egger in der Innsbrucker Klinik das Licht der Welt. Die Volksschule besuchte sie mitten in der Stadt, in der Gilmstraße. Die Familie lebte damals in der Höttinger Au, am Rösslsteig nahe der Unibrücke. Sie besuchte die Ferrarischule und arbeitete während des Krieges in verschiedenen Firmen, unter anderem bei Köllensperger und in einer Schneiderei in St. Nikolaus. Nach dem Krieg war Frau Egger im städtischen Dienst – zunächst im Büro von Bürgermeister Franz Greiter und dann in der Stadtplanung – tätig.

Die Jubilarin mit Blumenstrauß inmitten ihrer ganzen Familie. Auch der Bürgermeister war dabei. © Stadt Innsbruck

Ihr zukünftiger Mann und sie verlobten sich mitten in den Kriegsjahren 1944 auf der Fronebenalm. Ihr Verlobter kam jedoch in Jugoslawien in Kriegsgefangenschaft und Gertrud Egger hörte lange Zeit nichts von ihm: „Ich war die ewige Braut. Aber es hat sich gelohnt, dass ich auf meinen lieben Mann gewartet habe.“ Schließlich kehrte er am Heiligen Abend des Jahres 1950 zurück und das Paar konnte endlich heiraten.

Schließlich doch die Hochzeit

Seit den 1950er Jahren stand Gertrud Eggers Leben ganz im Zeichen der Familie. Es folgten die drei Kinder: zwei Söhne und eine Tochter. Ihr Mann arbeitete ebenfalls im Stadtmagistrat – zunächst im Marktamt, später als Leiter des Standesamtes. Die Familie lebte in der Sternwartestraße, in der Mozartstraße und schließlich über 60 Jahre lang in der Schützenstraße.

Ein Leben im Zweiten Weltkrieg