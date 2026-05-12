Funkenflug bei Schweißarbeiten löste Brand am Recyclinghof Grän aus

Grän – Auf dem Recyclinghof in Grän ist am Dienstagnachmittag gegen 13.45 Uhr ein Feuer in einem geschlossenen Container ausgebrochen. Ein Arbeiter hatte an dem Behälter Schweißarbeiten durchgeführt.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge dürfte Funkenflug dabei das Papier im Inneren des Containers entzündet haben. Um den Brand effektiv bekämpfen zu können, wurde der Container zunächst unter der Überdachung der Stellplätze hervorgezogen. Anschließend wurde er mithilfe eines Baggers entleert.