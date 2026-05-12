Mayrhofner Blechlawine: Riesiges Blasmusik-Open-Air auf 2.000 Metern Seehöhe geplant
Das siebte Blasmusikfestival "Mayrhofner Blechlawine" lockt vom 4. bis 7. Juni 2026 wieder ins Zillertal. 38 Musikgruppen und 16 Kapellen des Zillertaler Blasmusikverbandes zeigen ihr Können.
Am Samstag, 6. Juni, startet um 11 Uhr das erste Gesamtspiel der "Blechlawine" auf der MusikInsel am Penken. In 2.000 Metern Seehöhe sind alle Besucher und Musizierenden zur Teilnahme eingeladen. Wer mit Instrument kommt, erhält einen Sondertarif von 13 Euro für die Berg- und Talfahrt mit der Penkenbahn. Das einzigartige Open-Air-Konzert findet nur bei gutem Wetter statt.
Die "Mayrhofner Blechlawine" bildet den traditionellen Auftakt zum Musiksommer im Zillertal. Das Festival, das nun zum siebten Mal stattfindet, zieht jährlich viele Musikgruppen und Fans aus dem In- und Ausland an. Insgesamt präsentieren 38 Musikgruppen sowie 16 Kapellen des Zillertaler Blasmusikverbandes ihr Können. Das musikalische Spektrum reicht von Inntaler- und Oberkrainer-Klängen über Egerländer Blasmusik bis hin zu Pop-Interpretationen.
Hauptgeschehen am Waldfestplatz
Besucher dürfen sich auf bekannte Stammgäste wie Franz Posch und seine Innbrüggler, VieraBlech und die Innsbrucker Böhmische freuen. Ebenso begeistert eine kleine Dorfmusik und viele weitere Gruppen das Publikum. Neben dem Hauptgeschehen am Waldfestplatz Mayrhofen locken auch Auftritte auf dem Berg. Beim Gschösswandhaus, auf der MusikInsel und bei der Kasermandlalm spielen Kapellen zünftig auf.
Die Gastgeber, die Musiker des Zillertaler Blasmusikverbandes, sorgen am Waldfestplatz für das leibliche Wohl. Sie verwöhnen Gäste mit Zillertaler Schmankerln und Weinen.
Das Programm 2026
Freitag, 05.06.2026
ab 11.00 Uhr am Waldfestplatz in Mayrhofen
Chisetaler Blaskapelle, Die jungen Pfaffenwinkler, Die Hattinger Buam, Brothers in Brass, Bundesmusikkapelle Jenbach, eine kleine dorfMusik, Klostermanns Musikanten, Nord-Süd-Ost Böhmische, Brassaranka;
ab 13.00 Uhr in der oberen und unteren Hauptstraße
Streetband – RODL Powerbrass Rijen
ab 10.30 bis 15.30 Uhr am Penken
Auf der Musikinsel geht’s los mit dem Sieger des Grandprix der Blasmusik 2025 „Dennis Nussbeutel und seine Musikanten“,
ab 12:00 Uhr spielen beim Gschösswandhaus die „Puschtra 8“,
ab 13:00 Uhr bei der Kasermandlalm der „Inntal Klang;
Samstag, 06.06.2026, 10:00Uhr
ab 10.00 Uhr am Waldfestplatz in Mayrhofen
Musikkapelle Navis im Wipptal, die Schlanzer, Tirol Blech, Musikkapelle Matrei am Brenner, BlechXpress, Von Blech Holz, Die Scherzachtaler, Weinviertler Mährische Musikanten, Blaskapelle Junger Schwung, Blaskapelle Gehörsturz;
ab 11.00 bis 15.30 Uhr am Penken
Auf der Musikinsel geht’s los mit dem 1. Gesamtspiel der Blechlawine von 11:00-13:00Uhr,
ab 12:00 Uhr spielt beim Gschösswandhaus die „Vieltolmusig“
ab 13:00 Uhr bei der Kasermandlalm„GipfelBlech“
Sonntag, 07.06.2026, 09:30Uhr
09:30 Uhr Einmarsch zur Messe in der Pfarrkirche Mayrhofen und Messgestaltung um 10:15 Uhr,
ca. 11:00 Uhr Einmarsch ins Festivalgelände am Mayrhofner Waldfestplatz. Musikkapelle Zwölfmalgreien
ab 11.00 Uhr am Waldfestplatz in Mayrhofen
Original Inntaler Musikanten, Franz Posch und seine Innbrüggler, Innsbrucker Böhmische, der Original Almrauschklang;