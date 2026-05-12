Mayrhofner Blechlawine: Riesiges Blasmusik-Open-Air auf 2.000 Metern Seehöhe geplant

Das siebte Blasmusikfestival "Mayrhofner Blechlawine" lockt vom 4. bis 7. Juni 2026 wieder ins Zillertal. 38 Musikgruppen und 16 Kapellen des Zillertaler Blasmusikverbandes zeigen ihr Können.

Am Samstag, 6. Juni, startet um 11 Uhr das erste Gesamtspiel der "Blechlawine" auf der MusikInsel am Penken. In 2.000 Metern Seehöhe sind alle Besucher und Musizierenden zur Teilnahme eingeladen. Wer mit Instrument kommt, erhält einen Sondertarif von 13 Euro für die Berg- und Talfahrt mit der Penkenbahn. Das einzigartige Open-Air-Konzert findet nur bei gutem Wetter statt.

Die "Mayrhofner Blechlawine" bildet den traditionellen Auftakt zum Musiksommer im Zillertal. Das Festival, das nun zum siebten Mal stattfindet, zieht jährlich viele Musikgruppen und Fans aus dem In- und Ausland an. Insgesamt präsentieren 38 Musikgruppen sowie 16 Kapellen des Zillertaler Blasmusikverbandes ihr Können. Das musikalische Spektrum reicht von Inntaler- und Oberkrainer-Klängen über Egerländer Blasmusik bis hin zu Pop-Interpretationen.

Hauptgeschehen am Waldfestplatz

Besucher dürfen sich auf bekannte Stammgäste wie Franz Posch und seine Innbrüggler, VieraBlech und die Innsbrucker Böhmische freuen. Ebenso begeistert eine kleine Dorfmusik und viele weitere Gruppen das Publikum. Neben dem Hauptgeschehen am Waldfestplatz Mayrhofen locken auch Auftritte auf dem Berg. Beim Gschösswandhaus, auf der MusikInsel und bei der Kasermandlalm spielen Kapellen zünftig auf.

Die Gastgeber, die Musiker des Zillertaler Blasmusikverbandes, sorgen am Waldfestplatz für das leibliche Wohl. Sie verwöhnen Gäste mit Zillertaler Schmankerln und Weinen.