Furiose Schlussrunde: Tirols Golf-Meister wurden in Kitzbühel gekürt

Kevin Aufderklamm und Marina Stütz gewannen auf der Anlage des GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach die Tiroler Zählwettspiel-Meisterschaften.

Kitzbühel ‒ Die 18-Loch-Anlage des GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach war am Wochenende Schauplatz der internationalen Tiroler Golf-Meisterschaften im Zählspiel. Bei den Damen wehrte Marina Stütz (GC Kitzbühel) den Angriff der Jugend ab und siegte mit 151 Schlägen klar vor der erst 14-jährigen Sport-BORG-Schülerin Adele Kontrus (GC Innsbruck/156) und der 18-jährigen Vorjahressiegerin Laura Czastka (GC Wilder Kaiser/157).

Bei den Herren krönte Kevin Aufderklamm einen bärenstarken zweiten Tag mit dem Titelgewinn. Am Samstag noch mit drei Schlägen im Hintertreffen gelang dem Innsbruck-Igls-Golfer am Sonntag eine bemerkenswerte 67er-Runde – mit einem Gesamtscore von 142 Schlägen verwies Aufderklamm Mid-Am-Europameister Christoph Kogl (Lärchenhof/145) und Ben Konzorr (Kölner Golfclub/147) auf die Ehrenränge. Packend ging es beim Nachwuchs zu.