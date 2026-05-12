Furiose Schlussrunde: Tirols Golf-Meister wurden in Kitzbühel gekürt
Kevin Aufderklamm und Marina Stütz gewannen auf der Anlage des GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach die Tiroler Zählwettspiel-Meisterschaften.
Kitzbühel ‒ Die 18-Loch-Anlage des GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach war am Wochenende Schauplatz der internationalen Tiroler Golf-Meisterschaften im Zählspiel. Bei den Damen wehrte Marina Stütz (GC Kitzbühel) den Angriff der Jugend ab und siegte mit 151 Schlägen klar vor der erst 14-jährigen Sport-BORG-Schülerin Adele Kontrus (GC Innsbruck/156) und der 18-jährigen Vorjahressiegerin Laura Czastka (GC Wilder Kaiser/157).
Bei den Herren krönte Kevin Aufderklamm einen bärenstarken zweiten Tag mit dem Titelgewinn. Am Samstag noch mit drei Schlägen im Hintertreffen gelang dem Innsbruck-Igls-Golfer am Sonntag eine bemerkenswerte 67er-Runde – mit einem Gesamtscore von 142 Schlägen verwies Aufderklamm Mid-Am-Europameister Christoph Kogl (Lärchenhof/145) und Ben Konzorr (Kölner Golfclub/147) auf die Ehrenränge. Packend ging es beim Nachwuchs zu.
Felix Rovagnati siegte bei den Junioren zwei Schläge vor Nicolas Starlinger, in der Jugend siegten Matteo Stampfer (vor Rudi Schider) und Adele Kontrus (vor Laura Czastka) mit nur einem Schlag Vorsprung.