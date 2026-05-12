Almhütte in Kals am Großglockner bis auf die Grundmauern niedergebrannt

Eine Almhütte auf der Böheimebenalm in Kals am Großglockner ist am Montagabend ein Raub der Flammen geworden. Obwohl die Feuerwehr den Brand löschen konnte, mussten die Florianis am nächsten Tag erneut ausrücken, da das Feuer wieder aufgeflammt war. Verletzt wurde niemand.

Kals – Ein Brand hat am Montagabend eine Almhütte auf der Böheimebenalm in Kals am Großglockner vollständig zerstört. Ein Zeuge bemerkte gegen 18.37 Uhr vom nahegelegenen „Kalser Tauernhaus“ aus Brandgeruch und sah die brennende Hütte, woraufhin er die Einsatzkräfte alarmierte.

Als die Freiwillige Feuerwehr Kals am Einsatzort eintraf, stand die Almhütte bereits in Vollbrand. Die Einsatzkräfte begannen sofort mit den Löscharbeiten und konnten das Feuer unter Kontrolle bringen. Gegen 22.45 Uhr wurde „Brand aus“ gemeldet. Glücklicherweise befanden sich laut Polizei zum Zeitpunkt des Brandes weder Personen noch Tiere in dem Gebäude.