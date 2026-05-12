Kollision beim Überholvorgang: 63-jähriger Biker stürzte in Söll über Böschung

Ein gefährliches Überholmanöver hat am Dienstagnachmittag auf der Loferer Straße bei Söll zu einem Verkehrsunfall geführt. Ein Autofahrer übersah beim Ausscheren einen bereits überholenden Motorradfahrer und kollidierte mit ihm. Der Biker stürzte über eine Böschung und musste mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik geflogen werden.

Söll – Ein 63-jähriger Motorradfahrer aus Deutschland ist am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Söll verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 16.30 Uhr auf der Loferer Straße (B178) in Fahrtrichtung St. Johann.

Wie die Polizei berichtet, fuhren vor dem Motorradfahrer ein Auto, gelenkt von einem 58-jährigen Österreicher, sowie zwei Traktoren. Der deutsche Biker setzte dann zu einem Überholmanöver an, um die Fahrzeugkolonne zu passieren. Unmittelbar darauf scherte auch der 58-jährige Autofahrer aus, um die beiden Traktoren vor ihm zu überholen. Dabei übersah er den Motorradfahrer, der sich bereits auf gleicher Höhe befand, und kollidierte seitlich mit ihm.