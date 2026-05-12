Kontrolle über Auto verloren: 20-Jähriger im Sellrain verunfallt

Sellrain – Ein 20-jähriger Österreicher ist am Dienstagvormittag gegen 11.30 Uhr auf der Sellraintalstraße (L13) verunfallt. Der Mann war von Kühtai kommend in Richtung Tal unterwegs, als er auf Höhe der Rauheneckgalerie die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Der Wagen geriet daraufhin ins Schleudern, kollidierte zunächst mit der linksseitigen Betonwand der Galerie und prallte anschließend frontal gegen eine Betonsäule auf der rechten Seite. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich das Auto um 180 Grad und kam auf der Gegenfahrbahn zum stehen.