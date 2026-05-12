Silo mit Holzabfällen brannte in Zimmerei in Osttirol, drei Feuerwehren im Einsatz

Die Feuerwehren von Sillian, Arnbach und Lienz rückten Dienstagnachmittag zu einem Brand in einer Zimmerei in Arnbach aus. Das Feuer konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden.

Arnbach – Am Dienstag gegen 16 Uhr wurde am Dienstagnachmittag in Arnbach, einem Ortsteil der Osttiroler Gemeinde Sillian, ein Brand gemeldet. Die Feuerwehren von Sillian, Arnbach und Lienz konnten das Feuer auf dem Firmenareal einer Zimmerei rasch unter Kontrolle bringen und gegen Abend löschen. Ein Silo für Holzabfälle, der einen Heizkessel speist, war in Brand geraten. Zum Zeitpunkt des Feuers war der Silo lediglich mit etwa fünf bis acht Kubikmeter Material gefüllt. Es entstand ein Sachschaden in derzeit unbekannter Höhe.