Wörgls Vizebürgermeister Roland Ponholzer tritt von allen politischen Funktionen zurück

In einer „offenen Informations- und Fraktionssitzung“ am Dienstagabend hat Vizebürgermeister Roland Ponholzer den Rücktritt von seinen politischen Funktionen bekannt gegeben. Wie die Zukunft von „Wir für Wörgl“ aussieht und wer ihm nachfolgen wird, wurde den Anwesenden ebenfalls präsentiert.