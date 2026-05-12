Überraschende Wendung
Wörgls Vizebürgermeister Roland Ponholzer tritt von allen politischen Funktionen zurück
Patricia Kofler, Roland Ponholzer, Astrid Rieser und Gottfried Schneider (v.l.n.r.) bei der offenen Fraktionssitzung im Wögler Volkshaus am Dienstagabend.
© Theresa Aigner
In einer „offenen Informations- und Fraktionssitzung“ am Dienstagabend hat Vizebürgermeister Roland Ponholzer den Rücktritt von seinen politischen Funktionen bekannt gegeben. Wie die Zukunft von „Wir für Wörgl“ aussieht und wer ihm nachfolgen wird, wurde den Anwesenden ebenfalls präsentiert.