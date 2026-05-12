Trump gibt Rücktritt des Chefs der US-Arzneimittelbehörde bekannt

Washington (AFP) - US-Präsident Donald Trump hat den Abgang des Chefs der US-Arzneimittelbehörde FDA, Marty Makary, bekanntgegeben. "Marty ist ein großartiger Kerl, aber er wird seinen Weg gehen und ein gutes Leben führen", sagte Trump am Dienstag vor Journalisten auf die Frage, ob er den FDA-Chef entlassen habe. Später veröffentlichte der Präsident auf seiner Plattform Truth Social eine angebliche Textnachricht Makarys, in der dieser seinen Rücktritt anbot.

Nach Angaben Trumps soll Kyle Diamantas, der zuvor in der FDA für Lebensmittelfragen zuständig war, die Behörde kommissarisch leiten. Die FDA ist unter anderem für die Aufsicht über Impfstoffe, Medikamente und Lebensmittel zuständig. Die Behörde untersteht dem US-Gesundheitsministerium.

Makary, ein Chirurg und früherer Kommentator auf dem Nachrichtensender Fox News, hatte die Behörde vor gut einem Jahr mit dem Versprechen von Reformen übernommen. Konservative Abtreibungsgegner warfen Makary vor, eine Überprüfung der seit 25 Jahren von der FDA zugelassenen Abtreibungspille Mifepriston zu verschleppen.

Zugleich setzte die Trump-Regierung gegen Makarys Widerstand eine Linie durch, die den Verkauf aromatisierter E-Zigaretten erlaubt - obwohl Makary vor deren Attraktivität für Jugendliche gewarnt hatte. Vertreter der Pharmaindustrie kritisierten, seine Reformen bei der Arzneimittelprüfung hätten zusätzliche Probleme geschaffen. Gesundheitsexperten warfen ihm zudem vor, Impfgegnern entgegenzukommen, nachdem die FDA in einem wissenschaftlich nicht fundierten Vermerk Todesfälle mit Corona-Impfstoffen in Verbindung gebracht hatte.