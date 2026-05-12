Comedian Conan O'Brien moderiert auch 2027 wieder die Oscars

Die TV-Ikone Conan O'Brien wird im kommenden Jahr zum dritten Mal als Gastgeber auf der Oscar-Bühne stehen. "Das Trilogy-Event, auf das Hollywood gewartet hat", schrieben die Verleiher der Filmpreise auf der Plattform X. In einer Mitteilung gab die Academy of Motion Picture Arts and Sciences bekannt, dass O'Brien im März 2027 zum dritten Mal in Folge die Oscar-Gala moderieren wird. Der 63 Jahre alte Comedian gewann in seiner langen TV-Laufbahn sechs Emmy-Preise.