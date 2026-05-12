13 Tote bei israelischen Angriffen im Südlibanon

Bei neuen israelischen Angriffen auf Ziele im Süden des Libanon sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Beirut 13 Menschen getötet und 16 weitere verletzt worden. Allein bei einem Angriff auf Nabatijeh seien fünf Menschen getötet worden, teilte das Ministerium am Dienstag mit. Mittwochfrüh wurde eine stark befahrene Autobahn zwischen Beirut und dem Südlibanon von einem israelischen Luftangriff getroffen, wie die staatliche Nachrichtenagentur NNA mitteilte.

Der Angriff auf die Autobahn habe sich nahe der Ortschaft Jiyeh ereignet, rund 20 Kilometer südlich von Beirut. Am Samstag waren bereits zwei Autos bei Angriffen in der Region getroffen worden.

Bei den Angriffen am Vortag wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Shebshit vier Menschen getötet, darunter ein Soldat und ein syrischer Staatsangehöriger. In Bint Jbeil seien vier Zivilisten getötet worden, darunter ein Kind.

Die libanesische Armee hatte zuvor den Tod eines Soldaten bekannt gegeben, der bei einem israelischen Angriff in Shebshit getötet worden sei. Israels Streitkräfte hatten zuletzt ihre Angriffe auf Ziele der mit dem Iran verbündeten Hisbollah-Miliz im Libanon verstärkt.

Zwischen Israel und dem Libanon gilt seit drei Wochen eine Waffenruhe, die von der Hisbollah aber nicht anerkannt wird. Die pro-iranische Miliz beschießt weiterhin Ziele in Israel und verübt Angriffe auf israelische Soldaten im Süden des Libanon. Dem Waffenruhe-Abkommen zufolge hat Israel das Recht, gegen "geplante, unmittelbar bevorstehende oder andauernde Angriffe" vorzugehen.

Bei israelischen Luftangriffen auf den Libanon wurden seit Inkrafttreten der Waffenruhe nach neuen offiziellen Angaben insgesamt 393 Menschen getötet. Auf israelischer Seite wurden seit der Waffenruhe nach Armeeangaben fünf Soldaten getötet. Parallel dazu laufen erstmals seit Jahrzehnten direkte Friedensverhandlungen zwischen dem Libanon und Israel. Die Hisbollah, deren erklärtes Ziel Israels Vernichtung ist, lehnt die direkten Gespräche zwischen den Nachbarländern ab.