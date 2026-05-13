Mindestens zwei Tote nach russischem Angriff in der Ukraine

Bei russischen Angriffen auf die Ukraine sind in der Großstadt Krywyj Rih am Dienstagabend mindestens zwei Menschen getötet worden. Vier weitere Menschen seien verletzt worden, darunter ein neun Monate altes Mädchen, das in kritischem Zustand im Spital behandelt werde, schrieb der Regionalgouverneur Olexander Hanscha auf der Plattform Telegram. Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj verurteilte den Angriff "auf ein gewöhnliches Wohnhaus" als zynisch und militärisch sinnlos.

Bei den Getöteten handle es sich um eine 65-jährige Frau und einen 43-jährigen Mann, hieß es in der Nacht auf Mittwoch weiter. Nach Ende der dreitägigen Waffenruhe am Montag töte Russland nun wieder Ukrainer und Ukrainerinnen., schrieb Selenskyj auf der Plattform X. "Der Druck auf Russland darf deshalb in keiner Weise nachlassen." Nur entschlossener gemeinsamer Druck und die Stärkung der Ukraine, einschließlich der Ausweitung der Luftabwehr, "können den Aggressor dazu zwingen, diplomatisch auf einen verlässlichen Frieden und ein Ende der Morde hinzuarbeiten".

Krywyj Rih ist Selenskyjs Heimatstadt und wurde bereits mehrfach Ziel russischer Angriffe. Sie liegt im Zentrum der Ukraine. Russland überzieht die Ukraine seit mehr als vier Jahren mit einem zerstörerischen Angriffskrieg.

US-Präsident Donald Trump hatte auf Moskauer Bitte eine dreitägige Waffenruhe von Samstag bis Montag vermittelt. Das Verteidigungsministerium in Moskau bestätigte am Dienstag offiziell, dass die sogenannte militärische Spezialoperation seit Tagesanbruch fortgesetzt werde. Militärische Spezialoperation ist in Russland die offizielle Bezeichnung für den Krieg gegen das Nachbarland.