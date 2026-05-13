Oder Gang zum Höchstgericht
Sieg vor Gericht: Land muss geheim gehaltene Summe bei Schultz-Deal offenlegen
Rund um die Kalser Bergbahnen, die 2008 von der Schultz Gruppe gebaut wurde, gibt es eine Entscheidung des Landesverwaltungsgerichts.
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Wenn es um öffentliches Geld geht, hört sich das Stillschweigen auf, entschied das Gericht nach einer Beschwerde der Liste Fritz. Dabei geht es um eine Beteiligung der Osttirol Investment GmbH an den Kalser Bergbahnen der Schultz Gruppe. Die Liste Fritz ortet eine versteckte Förderung.