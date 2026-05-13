Projekte liegen auf Eis
Tirol fordert zig Millionen vom Bund: Innsbruck drängt auf Einhausung im Sieglanger
Rund 40.000 Menschen wohnen im Sieglanger, in Mentlberg und in der Höttinger Au. Sie fordern seit Jahren eine Einhausung, wie sie im Stadtteil Amras realisiert wurde.
© Rita Falk/Tiroler Tageszeitung
Infrastrukturprojekte liegen auf Eis, der Bund ziert sich bei der Mitfinanzierung. Kanzler Stocker kehrt mit millionenschwerem Rucksack nach Wien zurück. Tirols Wunschliste wird um Lärmschutz in Innsbruck erweitert.