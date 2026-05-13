Kurioser Vorschlag

Ischgler Touristiker fordert für Innsbruck ein Guggenheim-Museum über dem Inn

Thront bald ein neues Wahrzeichen vor der bunten Häuserzeile von Mariahilf, wie auf dieser Visualisierung veranschaulicht? Wenn es nach dem Ischgler Tourisiker Günther Aloys geht, soll dort direkt über dem Inn ein Museum entstehen.
© Workshop Ischgl
Clemens Markart

Von Clemens Markart

Der Ischgler Hotelier und Visionär Günther Aloys träumt von einem Guggenheim-Museum direkt über dem Inn – nach dem Vorbild der spanischen Stadt Bilbao. Innsbrucks Bürgermeister kann dem Vorschlag wenig abgewinnen.

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