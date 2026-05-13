Umstrittene Groß-Wohnanlage: Amraser Bürgerinitiative kämpft um Verkehrsentlastung

Eine Anrainerinitiative in Innsbruck-Amras drängt weiter vehement darauf, die Tiefgaragen-Erschließung des umstrittenen Wohnbau-Großprojekts „Amras Next“ über den Südring abzuwickeln. Die Chancen dafür stehen schlecht. Die Stadt prüft aber Möglichkeiten für eine Verkehrsberuhigung in Amras.