Stadt will prüfen
Umstrittene Groß-Wohnanlage: Amraser Bürgerinitiative kämpft um Verkehrsentlastung
Sollte hier die Tiefgaragen-Ein- und Ausfahrt der neuen Anlage mit rund 170 Wohnungen entstehen, fürchten Elisabeth Jürschik und Harald Jabinger vielfältige Probleme und Belastungen.
© Michael Domanig
Eine Anrainerinitiative in Innsbruck-Amras drängt weiter vehement darauf, die Tiefgaragen-Erschließung des umstrittenen Wohnbau-Großprojekts „Amras Next“ über den Südring abzuwickeln. Die Chancen dafür stehen schlecht. Die Stadt prüft aber Möglichkeiten für eine Verkehrsberuhigung in Amras.