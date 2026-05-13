Entpolitisierung als Ziel
Wie viel Kontrolle muss sein? Warum ein neuer Anlauf in der Justizdebatte möglich ist
Justizia, die Göttin der Gerechtigkeit im Wiener Justizpalast: Die Koalitionen ringen seit Jahren um die Frage, wer an der Spitze der Staatsanwaltschaften stehen soll. Ein Regierungsmitglied? Oder eine unabhängige Behörde?
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In die Debatte um eine Bundesstaatsanwaltschaft greifen jetzt auch die Parteichefs ein. In zentralen Fragen fehlt in der Dreierkoalition noch eine Einigung.