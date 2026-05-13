„Buhlschaft“ präsentierte Ausstellung über Marilyn Monroe in den Kristallwelten

Von der Ausstrahlung der Monroe berührt zeigt sich Roxane Duran, die „Buhlschaft“ des Salzburger „Jedermann“, bei ihrem Besuch der mit Objekten aus der Sammlung von Ted Stampfer (r.) bestückten Schau „Marilyn, Forever Inspiring“ in den Kristallwelten.

© Swarovski Kristallwelten/Thomas Steinlechner