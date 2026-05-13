100. Geburtstag einer Ikone
„Buhlschaft“ präsentierte Ausstellung über Marilyn Monroe in den Kristallwelten
Von der Ausstrahlung der Monroe berührt zeigt sich Roxane Duran, die „Buhlschaft“ des Salzburger „Jedermann“, bei ihrem Besuch der mit Objekten aus der Sammlung von Ted Stampfer (r.) bestückten Schau „Marilyn, Forever Inspiring“ in den Kristallwelten.
© Swarovski Kristallwelten/Thomas Steinlechner
Mit der Ausstellung „Marilyn, Forever Inspiring“ wird in den Swarovski Kristallwelten der 100. Geburtstag von Marilyn Monroe gefeiert. Inszeniert als glitzernde Hommage an eine Frau, die mehr war als ein Sexsymbol.