Ein „green job“ mit Nachhaltigkeit

2 verschiedene Berufsbilder, Kompetenztrainings, Team­events, Prämien für besondere Berufsschulleistungen, Ausflüge und die Möglichkeit für eine Karriere als Fachkraft nach Abschluss deiner Ausbildung. Das sind nur einige wenige Punkte, die die mehrfach ausgezeichnete Duale Ausbildung im Familienunternehmen binderholz zu etwas Besonderem machen. Aktuell werden an den deutschsprachigen Standorten rund 100 Lehrlinge ausgebildet, die in Zukunft die Erfolgs- und Wachstumsgeschichte von binderholz mitprägen sollen. Derzeit werden in unserer Unternehmensgruppe 12 Lehrberufe ausgebildet. Die Palette reicht vom Verwaltungsbereich und der Instandhaltung, bis hin zum Profi des gesamten Produktionsablaufs – dem Holztechniker.