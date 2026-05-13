Wenn es persönlich wird: So ist ein Leben ohne Bevormundung machbar

Die gemeinnützige Gesellschaft „Selbstbestimmt Leben“ stellt Menschen mit Behinderung eine persönliche Assistenz zur Seite. In Tirol begleiten knapp 600 Assistenzkräfte die insgesamt 657 KlientInnen. Christian Prast und Patrizia Egger berichten, wie das in der Praxis abläuft.

Lienz – Wenn Christian Prast beruflich im Auto unterwegs ist, sitzt er nicht selbst am Steuer: Sein „sehendes Auge“ übernimmt das. Damit ist eine Assistentin gemeint, die Prast über die Tiroler Initiative „Selbstbestimmt Leben“ vermittelt wurde. Das „sehende Auge“ ist durchaus wörtlich zu nehmen, erzählt der Osttiroler. „Ich bin hochgradig sehbehindert. Und ich weiß genau, welche Hilfestellungen ich brauche. Meine Assistenz muss sich danach richten.“

Ebenso wie Prast arbeitet auch Patrizia Egger für die gemeinnützige Gesellschaft, die die Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung an erste Stelle setzt. Die Innsbruckerin ist für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig und organisierte kürzlich ein Fest und ein Pressegespräch zum 15-Jahr-Jubiläum von „Selbstbestimmt Leben“ in Osttirol.

Patrizia Egger ist bei „Selbstbestimmt Leben“ für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Sie nimmt selbst eine persönliche Assistenz in Anspruch. © Oblasser

Egger, die ebenfalls auf eine Assistenzkraft zurückgreift, erklärt: „Das Modell der persönlichen Assistenz wurde von Menschen mit Behinderung entwickelt, um nicht länger bevormundet zu werden. Sie sollen ihr Leben nach eigenen Wünschen und Vorstellungen außerhalb von Heimen gestalten können.“ Mittlerweile sind auch Assistenzen für den Beruf und die Ausbildung im Angebot. Die Kosten werden vom Land Tirol nach dem Teilhabegesetz übernommen, es gibt einen Selbstbehalt.

Wir sind Experten in eigener Sache und bestimmen selbst, was wir brauchen. Christian Prast, Mitarbeiter von „Selbstbestimmt Leben“

Sowohl Egger als auch Prast betonen, dass diese Art der Hilfestellung nicht mit herkömmlicher Behindertenbetreuung zu vergleichen ist. „Wir sind Experten in eigener Sache und bestimmen selbst, was wir brauchen. Wir sind die Auftraggeber, die Assistenz ist der verlängerte Arm, der den Auftrag ausführt.“ Entscheidungen trifft die Assistenzkraft nicht, sie muss sich an die Vorgaben des Auftraggebers halten.

Es ist notwendig, die richtige Balance zwischen Nähe und Distanz zu finden. Patrizia Egger, Mitarbeiterin von „Selbstbestimmt Leben“

Die Gesellschaft wurde 1994 gegründet, 1997 wurde das erste Büro in Innsbruck eröffnet, 1999 folgte die Zweigstelle in Schwaz. Es gibt ein Büro in Höfen und seit 2011 auch eines in Lienz. Selbstbestimmt Leben (SL) kümmert sich in Tirol um 657 Personen, die eine Assistenzkraft in Anspruch nehmen – die Gründe dafür können Körper- oder Sehbehinderungen sein, auch bei chronischen Krankheiten kommt die persönliche Assistenz zum Einsatz. Dem gegenüber stehen 592 Assistenzkräfte.

Keine Vorkenntnisse nötig

„In der Öffentlichkeit sind unsere Assistenzkräfte eher unsichtbar“, erklärt Lisa Kröll, Mitarbeiterin von SL in Osttirol. „Sie tragen keine Dienstkleidung. Das gehört zum Konzept.“ Im Bezirk Lienz sind 45 Frauen und sechs Männer in dieser Funktion beschäftigt. Sie werden bei SL angestellt, sind im Durchschnitt 53 Jahre alt und arbeiten 20 Stunden pro Woche. Vorkenntnisse sind nicht nötig, sagt Kröll. Wohl aber ein hohes Maß an Reflexionsbereitschaft und die Fähigkeit, sich selbst zurücknehmen zu können.