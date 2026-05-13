Theresa Eder: Vomperin ist Tirols „Lehrling des Monats“

Für ihre Leistungen im Beruf und ihr umfangreiches ehrenamtliches Engagement erhielt Theresa Eder aus Vomp die Auszeichnung „Lehrling des Monats Mai 2026“. Die 18-jährige Bürokauffrau im dritten Lehrjahr wurde im Ausbildungsbetrieb, der MR-Service Tirol in Strass im Zillertal, vom Land Tirol geehrt.

Die Auszeichnung würdigt Eders herausragende Leistungen in der beruflichen Ausbildung sowie besonderes Engagement für die Gesellschaft. Landesrätin Astrid Mair betonte, dass junge Menschen wie Theresa Eder das Potenzial der Lehre aufzeigen. „Mit Einsatzfreude, Verantwortungsbewusstsein und Zielstrebigkeit geht sie ihren Weg. Gleichzeitig übernimmt sie gesellschaftliche Verantwortung“, sagte Mair. Dieses Gesamtbild mache sie zu einem Vorbild. Die Landesrätin hob zudem hervor, dass die Lehre Zukunftsperspektiven bietet. Es sei wichtig, ihr den verdienten Stellenwert zu geben und noch mehr junge Menschen dafür zu begeistern.

Engagement im Beruf und in der Gemeinschaft

Theresa Eder schloss die zweite Fachklasse an der Tiroler Fachberufsschule Schwaz-Rotholz mit ausgezeichnetem Erfolg ab. Auch im Betrieb wird sie sehr geschätzt. Andreas Bletzacher, ihr Lehrlingsausbildner und Standortleiter beim Maschinenring Schwaz, lobte ihren Einsatz. „Theresa ist ein engagierter Lehrling. Sie bringt sich aktiv ein und erledigt alle Aufgaben sorgfältig und präzise“, erklärte Bletzacher. Der Betrieb sei stolz, einen „Lehrling des Monats“ in seinen Reihen zu haben.

Neben der fachlichen Ausbildung engagiert sich Eder auch ehrenamtlich. Sie ist Ortsleiterin-Stellvertreterin in der Landjugend Vomp. Zudem ist sie Mitglied im Tiroler Gebirgstrachtenerhaltungs- und Schuhplattlerverein Alpler Schwaz. Auch beim Wintersportverein Vomp wirkt sie mit. In ihrer Freizeit pflegt sie Hobbys wie Schifahren, Rodeln, Eislaufen und Radfahren. Sie tanzt, spielt Gitarre, kocht gerne und bildet sich weiter. So besuchte sie einen Cocktail- und Likörkurs sowie eine Fortbildung zu Social Media.

Auswahlverfahren „Lehrling des Monats“