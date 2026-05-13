Andreas Strasser ist seit 10 Jahren Chef der Metzgerei Strasser in Wattens.

Ein abgeschlossener Handwerksberuf öffnet Tür und Tor für das weitere Leben!“ Getreu diesem Motto startete Andreas Strasser als 15-Jähriger eine Lehre bei der Metzgerei Zach in Innsbruck. „Ich bin meinem Lehrherrn Josef Zach immer noch sehr dankbar für meine tolle und vielseitige Ausbildung“, erinnert sich der Wattener gerne zurück an seine Lehrzeit. Mit 19 Jahren absolvierte er schließlich den Meisterprüfungslehrgang mit Meisterprüfung an der Fleischerschule in Augsburg und stieg in den elterlichen Betrieb in der Kristallgemeinde ein. Gegründet und aufgebaut wurde die Metzgerei von Max Strasser, weitergeführt von Andreas Strasser senior.

Seit 2016 leitet Andreas Strasser junior die Metzgerei in dritter Generation. Neben diversen Umbauten und Modernisierungen wurde unter seiner Leitung das tägliche Mittagsmenü eingeführt, das sich großen Zuspruchs erfreut. Auch im Bereich Catering und Festlichkeiten konnte sich die Metzgerei Strasser mittlerweile etablieren. Das Catering für 10 bis 300 Personen umfasst je nach Wunsch kalte Platten und Brötchen, Grillspezialitäten, verschiedene Salate, Spanferkel und hervorragende Steaks. Das Hauptaugenmerk liegt aber nach wie vor auf der Versorgung der Kunden im Geschäft mit Produkten aus eigener Schlachtung und Produktion.

Handwerker sind die Stars auf dem roten Teppich von morgen.“ Andreas Strasser, Metzgermeister