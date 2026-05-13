Rotes Kreuz Tirol startet Pilotprojekt: Notarztwagen mit Elektroantrieb im Einsatz

Seit wenigen Tagen ist ein sogenannter e-NEF in Osttirol unterwegs. Im Praxistest stehen vor allem die Reichweite und die Alltagstauglichkeit im Fokus.

Lienz – Das Rote Kreuz Tirol testet als erste Organisation in Österreich ein elektrisch betriebenes Notarzteinsatzfahrzeug (e-NEF). Der Wagen ist seit wenigen Tagen in Osttirol im Einsatz. Die Pilotphase soll rund zwei Monate dauern.

Wie das Rote Kreuz mitteilt, ist das elektrische Notarztfahrzeug an der Bezirksstelle Lienz stationiert. „Wir sind stolz darauf, als erste Bezirksstelle diesen e-NEF im Testbetrieb einsetzen zu dürfen“, sagt Bezirksgeschäftsführer Alexander Perry. Man wolle frühzeitig Erfahrungen mit neuen Technologien sammeln.

Wenn der Testbetrieb erfolgreich verläuft, werden wir die e-Flotte schrittweise ausbauen. Thomas Wegmayr (Geschäftsführer Rotes Kreuz Tirol)

Im Praxistest stehen vor allem die Reichweite und die Alltagstauglichkeit im Fokus. Das Fahrzeug ist für rund 380 Kilometer pro Ladung ausgelegt und wird an einer eigenen Wallbox an der Dienststelle geladen.