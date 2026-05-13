Statt Rambo Zambo ein Lambo

Fenomeno Roadster: Nur 15 Stück gibt es vom stärksten Cabrio-Modell der Italien-Marke. Von null auf 200 km/h stürmt der Supersportwagen in 6,8 Sekunden.

Bei 15 Käuferinnen und Käufern des Fenomeno Roadster dürfte die Freude ähnlich groß sein wie beim CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz, der sich Anfang 2025 nach der gewonnenen deutschen Bundestagswahl zur ausgelassenen Äußerung „Rambo Zambo“ hinreißen ließ. Nun könnte es auch Rambo Lambo heißen, dank des stärksten offenen Lamborghini-Modells aller (bisherigen) Zeiten. Der Fenomeno Roadster setzt nämlich auf einen V12-Saugmotor und drei Elektromotoren, somit auf eine Systemleistung von 1080 PS.

Allein der 6,5-Liter-Benziner leistet 835 PS und stemmt 725 Newtonmeter Drehmoment (bei 6750 Umdrehungen/Minute). Die Fahrleistungen nötigen Respekt ab, denn der Supersportwagen stürmt in 2,4 Sekunden von null auf 100 km/h. In 6,8 Sekunden sprintet das Modell von null auf 200 km/h, bis 340 km/h sind möglich. Da zudem ein 7-kWh-Lithium-Ionen-Akku installiert ist, kann der Fenomeno Roadster für kurze Zeit sogar rein elektrisch fahren.

5,04 Meter lang, nur 1,19 Meter hoch

Weitere Daten: Der Fenomeno Roadster ist 5,04 Meter lang, 2,07 Meter breit und nur 1,19 Meter hoch, der Radstand beträgt 2,78 Meter, die Kraftübertragung erfolgt über eine Achtgang-Doppelkupplung, konzipiert ist der Wagen als Allradler.