Pionier der Kreislaufwirtschaft mit regionaler Verantwortung

Die Zimmermann Ganahl AG – Ein Tiroler Unternehmen trägt mit Altpapier zur klimafreundlichen Verpackung bei.

Recycling, Kreislaufwirtschaft, Ressourceneffizienz – Begriffe, die längst Teil unseres modernen Zeitgeistes sind. Die Zimmermann Ganahl AG in Hall in Tirol trägt als Teil der Rondo Ganahl AG maßgeblich zur Kreislaufwirtschaft innerhalb der Unternehmensgruppe bei: Mit einem besonderen Fokus auf die Wiederverwertung von Altpapier und Kartonagen leistet der Vorzeigebetrieb einen erheblichen Beitrag zu Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit. Die moderne Infrastruktur und die kontinuierliche Innovationsbereitschaft haben den Experten für Altpapier-Verwertung zu einem Vorreiter in der Branche gemacht. Ab Herbst 2026 stellt das Unternehmen seine Pionierleistung erneut unter Beweis – wenn die bestehende Anlage um eine KI-Technologie ergänzt wird, welche zukünftig die schwierigsten Sortieraufgaben löst, die von herkömmlichen Techniken nur schwer oder gar nicht erfassbar sind.

„Mit der KI-gestützten Sortiertechnik setzt Zimmermann ein starkes Zeichen.“ Thomas Baumüller, Geschäftsleiter Zimmermann Ganahl AG

Geschlossener Kreislauf

Seit der Firmengründung verfolgt Rondo eine klare Vorwärtsstrategie und schließt den Papier-Recycling-Kreislauf innerhalb der Unternehmensgruppe: Das Altpapier, welches die Zimmermann Ganahl AG sammelt, sortiert und presst, wird als wertvoller Rohstoff in der Rondo-Papierfabrik in Frastanz (Vorarlberg) wiederverwertet und zum hochwertigen Wellpappe-Rohpapier weiterverarbeitet. Daraus entstehen in den Rondo-Wellpappewerken individuelle Verpackungskonzepte, die nicht nur ökologisch, sondern auch funktional und gestalterisch überzeugen. Die Produktion papierbasierender Faserguss-Formteile als Alternative zu Innenverpackungen aus Styropor oder anderen Kunststoffen komplettieren das Angebot des Verpackungs-Spezialisten.

Die Zimmermann AG leistet einen essenziellen Beitrag, um den Papier-Recycling-Kreislauf innerhalb der Rondo Unternehmensgruppe zu schließen. © Zimmermann Ganahl AG, Rondo

Altpapier als Sekundärrohstoff

In Österreich hat sich Altpapier zu einem der wichtigsten Sekundärrohstoffe für die Papierindustrie entwickelt – etwa 80% der Papier- und Kartonabfälle können hierzulande zu neuen Papierprodukten recycelt werden. Die Zimmermann Ganahl AG spielt dabei eine zentrale Rolle: Jährlich sammelt das Paradeunternehmen in Tirol rund 65.000 Tonnen Altpapier aus Industrie, Handel, Recyclinghöfen, der klassischen Altpapierbehältersammlung sowie über die Kartonagen der Geschäftsstraßenentsorgung (Gestra). So werden wertvolle Ressourcen geschont und die Wertschöpfungskette nachhaltig gestaltet.

Im Zeichen der Zukunft

Um die technologische Spitzenposition des Unternehmens nachhaltig zu sichern und zuverlässiger Partner für Recycling zu bleiben, setzt sich Zimmermann kontinuierlich für die Kreislaufwirtschaft ein. Regelmäßige Investitionen in die modernste Technik tragen ebenfalls dazu bei, denn in den letzten Jahren gab es einige Neuerungen in der Branche und nicht zuletzt hat das Thema KI in der Altpapiersortierung ebenfalls Einzug gehalten. In den nächsten Monaten wird daher die bestehende Sortieranlage in Hall in Tirol um eine KI-basierte Kameratechnik erweitert. Die neue Technologie erkennt über Bilder, welches Material am Sortierband liegt (bspw. zerdrückte Eierkarton- bzw. Fasergussformteile, Faltschachteln, etc.). Dieses wird mit einem Druckluftimpuls ausgeschleust, um reine weiße Papierfasern getrennt von andersfärbigen Papieren zu erhalten.

Dank neuronaler Netzwerke lernt die neue Technologie stets dazu, um sich laufend weiterzuentwickeln und auch weiterhin die gewünschten Papierqualität zu erzielen. So leistet die Zimmermann Ganahl AG einen weiteren Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele im Rahmen des Europäischen Green Deal.

Über die Zimmermann Ganahl AG Mitarbeiter: 40 Anlagenkapazität: bis zu 80.000 Tonnen pro Jahr Entsorgungslogistik: 13 Sammelfahrzeuge, 150 Presscontainer Anlagentechnik: 1 Ballenpresse für Ballengewichte bis zu 1.600 kg, 1 automatisierte Sortieranlage für eine Inputmenge von 12 Tonnen/Std. Weitere Informationen unter www.rondo-ganahl.com