Wo der Berg zum Spielplatz wird

Tirols Bergbahnen verwandeln den Sommer in ein Familienabenteuer – mit Themenwegen, Wasserspielen, Dinosauriern und jeder Menge Möglichkeiten zum Entdecken und Austoben.

Von Natalie Hagleitner

Kaum sitzt man in der Gondel, beginnt für viele Kinder schon das eigentliche Abenteuer. Ob Dinosaurierwelten, Baumhäuser zwischen Baumwipfeln oder Wasserspiele auf fast 2.000 Metern Höhe – Tirols Bergbahnen setzen längst nicht mehr nur auf schöne Aussicht. Viele Berge verwandeln sich im Sommer in riesige Erlebniswelten, in denen geklettert, geplanscht, gerutscht und entdeckt werden kann. Das Beste daran: Angebote sind so gestaltet, dass vom Kleinkind bis zu größeren Bergfans alle auf ihre Kosten kommen.

Patscherkofel

Am Patscherkofel warten gleich mehrere familienfreundliche Wanderungen zwischen Zirbenwald und Panoramaausblicken. Besonders bekannt ist der Zirbenweg, der auf rund sieben Kilometern durch den größten Zirbenbestand der Alpen führt und dabei immer wieder freie Blicke auf Innsbruck und das Karwendel eröffnet. Vor allem im Frühsommer, wenn die Almrosen blühen, zeigt sich die Strecke von ihrer schönsten Seite. Für kleinere Kinder eignen sich kürzere Themenwege wie der Eulenweg, der Fuchsweg oder der Rehweg. Die Wanderungen starten bei der Bergstation der Patscherkofelbahn und verbinden einfache Strecken mit kleinen Naturerlebnissen am Berg. Wer etwas gemütlicher unterwegs sein möchte, kann außerdem den Vitalweg wählen, der zwischen Mittel- und Bergstation verläuft und auch in umgekehrter Richtung gegangen werden kann.

Am Patscherkofel führen familienfreundliche Wanderwege durch Zirbenwald und Berglandschaft. © Innsbruck Tourismus / Jonas Schwarzwälder

Triassic Park

Auf der Steinplatte wird die Urzeit zum Familienabenteuer. Im Triassic Park dreht sich alles um Dinosaurier, Fossilien und das Urmeer Tethys, das die Region vor rund 200 Millionen Jahren bedeckte. Zwischen interaktiven Erlebnisstationen, Aussichtspunkten und Spielbereichen verbindet der Park Natur, Wissen und Bewegung auf spielerische Weise. Im wetterunabhängigen Triassic Center tauchen Kinder und Erwachsene auf zwei Ebenen in die Welt der Paläontologie ein. Dort warten Korallen, Ammoniten und lebensgroße Dinosauriermodelle, die nicht nur angeschaut, sondern teilweise auch berührt werden dürfen. Danach geht es hinaus auf den Triassic Trail – einen rund vier Kilometer langen Rundweg mit interaktiven Stationen und Ausblicken auf die Tiroler Bergwelt. Die Strecke ist familienfreundlich angelegt und bis zum ersten Speicherteich auch mit Kinderwagen gut befahrbar. Für den restlichen Abschnitt Richtung Gipfel empfiehlt sich allerdings eine Kraxe oder Trage. Besonders an warmen Tagen wird der Triassic Beach zum beliebten Treffpunkt. Auf über 200 Quadratmetern laden Wasserspiele, Rutschen und eine Kneippanlage zum Planschen und Abkühlen ein. Zusätzlich warten eine virtuelle Rätselrallye mit Augmented-Reality-Stationen, ein Niederseilgarten zum Balancieren und Klettern sowie eine Tropfsteinhöhle, in der Kinder spielerisch erfahren, wie Stalaktiten und Stalagmiten entstehen.

Im Triassic Park auf der Steinplatte tauchen Familien in die Welt der Urzeit ein. © Bauer Frank

Zillertal Arena

Die Zillertal Arena setzt im Sommer ganz auf Familienabenteuer: In den Regionen Zell-Gerlos, Wald-Königsleiten und Krimml-Hochkrimml gibt es jede Menge zu entdecken. Ein besonders beliebtes Ziel ist die Rosenalm mit Fichtenschloss und Fichtensee. Die große Holz-Schlossanlage auf über 5.000 Quadratmetern greift die Geschichte der geheimnisvollen Fichtenwichtel auf und bietet Klettertürme, Rutschen, einen Baumwipfelweg, Kugelbahnen sowie Wasser- und Sandspielbereiche. Vom 18 Meter hohen Aussichtsturm reicht der Blick weit über die umliegende Bergwelt. Wer eine Pause braucht, findet im Hängemattenwald ruhige Plätze zum Entspannen. Direkt daneben sorgt der Fichtensee auf 1.700 Metern Höhe für Abkühlung. Neben Wasserspielen und einer flachen Wichtelbucht für kleine Kinder gibt es dort auch Stand-up-Paddling, Sprungstege, Bootsverleih und gemütliche Ruhebereiche. Sowohl Fichtenschloss als auch Fichtensee öffnen im Sommer.

Das Fichtenschloss auf der Rosenalm begeistert mit Türmen, Rutschen und Kletterelementen. © SHOOTANDSTYLE, Zillertal Arena

Am Erlebnisberg Gerlosstein steht dagegen das Almleben im Mittelpunkt. Entlang der familienfreundlichen Almpromenade erzählen interaktive Stationen Geschichten über Kultur, Musik und Sagen aus dem Zillertal. Dazu kommen ein großer Almspielplatz, ein Streichelzoo mit Ponys, Ziegen, Hasen und Enten sowie der „Almflieger Gerlosstein“, mit dem Mutige mit bis zu 50 km/h über das Gelände sausen können. Neu dazugekommen ist außerdem ein Hüpfstadl mit Kletter- und Hüpfmöglichkeiten.

Der Streichelzoo im Almparadies Gerlosstein begeistert kleine Besucher mit Hase und Co. © SHOOTANDSTYLE

Stubaital

Im Stubaital warten gleich mehrere Abenteuer auf Familien, die Bewegung und Spiel mit einem Ausflug in die Berge verbinden möchten. Besonders rasant geht es auf der Sommerrodelbahn in Mieders zu. Die als steilste Alpen-Achterbahn bekannte Bahn führt über 2,8 Kilometer und 640 Höhenmeter talwärts. Mit bis zu 42 km/h sausen Groß und Klein durch insgesamt 40 Kurven ins Tal.

Zwischen Baumwipfeln und Zwergenwelt... © TVBStubaiTirol_AndreSchoenherr

Etwas ruhiger, dafür umso fantasievoller wird es am Baumhausweg in der Schlick 2000. Direkt an der Mittelstation der Kreuzjochbahn beginnt der kinderwagentaugliche Themenweg durch ein rund 5.000 Quadratmeter großes Waldgebiet. Begleitet vom Zwerg Bardin entdecken Familien auf der etwa zweistündigen Strecke mehrere fantasievoll gestaltete Baumhäuser zwischen Waldboden und Baumwipfeln. Jede Station widmet sich einem anderen Teil der Zwergenwelt. Mal warten Kletterelemente, Seilrutschen und Tunnel, mal laden Schatzkammern mit glitzernden „Zwergenschätzen“ oder kreative Spielbereiche zum Bauen und Ausprobieren ein. Besonders originell ist das Zwergenschlafzimmer, das wie eine große Schaukel konstruiert wurde und sanft zwischen den Bäumen schwingt. Die liebevoll gestalteten Holzbauten machen den Weg zu einer Mischung aus Wanderung, Spielplatz und Abenteuerwelt mitten im Wald.