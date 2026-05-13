In Luftraum eingedrungen: Eurofighter rückten wegen US-Militärflugzeugen aus

Flugzeuge der US-Luftwaffe sogten am Sonntag und Montag im österreichischen Luftraum für Aufsehen. Für mindestens ein Flugzeug lag keine Überfluggenehmigung vor.

Wien – Flugzeuge der US-Luftwaffe haben am Sonntag und Montag Alarmstarts der österreichischen Eurofighter ausgelöst. Die Eurofighter sind in dem Gebiet über dem Toten Gebirge ausgerückt, weil für mindestens einen der US-Flieger keine Überfluggenehmigung vorlag. Das bestätigte das österreichische Verteidigungsministerium. Das Ergebnis eines weiteren Eurofighter-Flugs zur Identifizierung zweier US-Flugzeuge am Montag ist laut Ministerium noch ausständig.

Am Sonntag ist laut Michael Bauer, Sprecher des österreichischen Verteidigungsministeriums, ein Überflugsantrag für ein Flugzeug der US Air Force des Typs PC-12 vorgelegen. Das Flugzeug der US-Luftwaffe war auf dem Weg von Großbritannien nach Rumänien. Allerdings habe sich um 14:10 Uhr ein weiteres Flugzeug desselben Typs dem österreichischen Luftraum genähert. Um 14:21 Uhr sei daher „ein Alarmstart der Eurofighter-Alarmrotte ausgelöst worden“, wie Bauer auf APA-Anfrage bestätigte. Das Flugzeug habe auf Anordnung der Austro Control abgedreht und sei am Flughafen München gelandet. Daraufhin sei der Einsatz beendet worden.

Ergebnis der Überprüfung steht noch aus

Am Montag kamen um 12:31 Uhr erneut zwei österreichische Eurofighter zum Einsatz: Zwei Flugzeuge des Typs PC-12 der US Air Force, für die laut Bauer eine Überfluggenehmigung vorlag, wurden durch die Eurofighter identifiziert. Grund für den Einsatz war die Feststellung, ob die Anmeldung und Genehmigung mit dem tatsächlich geflogenen Flugzeug übereinstimmten. „Das Ergebnis steht noch aus“, so der Ministeriumssprecher.

Bei dem Flugzeugtyp PC-12 handelt es sich um eine Propellermaschine des Schweizer Herstellers Pilatus. Es kann als Passagierflugzeug verwendet, mit Zusatzausstattung aber auch zu Aufklärungszwecken geflogen werden. Die Überfluganträge von Sonntag und Montag waren für eine normale Ausstattung der Flugzeuge gestellt worden, bestätigte Bauer auf APA-Anfrage. Die Hauptaufgabe der österreichischen Eurofighter ist es, zusammen mit anderen Flugzeugen und Hubschraubern den österreichischen Luftraum zu sichern und zu überwachen.