Österreicher war mit Hantavirus-infizierter Person im Flugzeug

Der Mann hatte sich laut Angaben des Gesundheitsministeriums räumlich weit entfernt an Bord aufgehalten. Er gilt nun als Niedrigrisiko-Kontaktperson und hat keine Symptome.

Wien – Ein Österreicher war kurz mit einer mit dem Hantavirus infizierten Frau in einem Flugzeug und gilt nun als Niedrigrisiko-Kontaktperson. Darüber informierte das Gesundheitsministerium in einer Aussendung am Mittwoch. Die Frau war damals bereits schwer erkrankt, weshalb die Crew entschied, dass sie nicht mitfliegen durfte. Die Niederländerin starb wenig später in Johannesburg. Eine Ansteckung des Österreichers gilt als äußerst unwahrscheinlich. Der Mann hat keine Symptome.

Der KLM-Flug von Johannesburg nach Amsterdam fand bereits am 25. April um 23.15 Uhr Ortszeit statt. Die Frau war zuvor vom Kreuzfahrtschiff „Hondius“ evakuiert worden. Laut niederländischem Gesundheitsministerium war die Frau bereits schwer erkrankt und wurde aus medizinischen Gründen nicht zum Flug zugelassen, sie befand sich nur kurzzeitig an Bord. Nachdem sie das Flugzeug verlassen hatte, startete dieses. Der Österreicher hatte sich laut Angaben des Gesundheitsministeriums räumlich weit entfernt an Bord aufgehalten.

Am Freitag waren die heimischen Behörden von den niederländischen informiert worden, woraufhin das Gesundheitsministerium unverzüglich die zuständige Landessanitätsbehörde in Kenntnis setzte, die schließlich den Mann informierte. Er wurde angewiesen, sich bei Symptomen sofort zu melden.

Niedrigrisiko-Kontaktperson

Der Betroffene wurde entsprechend den nationalen und internationalen Empfehlungen als Niedrigrisiko-Kontaktperson eingestuft und über die entsprechenden österreichischen Empfehlungen durch die Gesundheitsbehörde informiert. Diese sehen eine Selbstbeobachtung auf Auftreten von Symptomen für sechs Wochen nach Letztkontakt und sofortige Kontaktaufnahme mit der Gesundheitsbehörde bei Symptomen vor.

Großveranstaltungen, medizinische Einrichtungen sowie Alters- und Pflegeheime und ähnliche Settings sollen gemieden und nach Möglichkeit in stark frequentierten Innenräumen eine FFP2-Maske getragen werden. Der Mann wurde außerdem aufgefordert, die Gesundheitsbehörde über einen Wechsel des Aufenthaltsorts zu informieren.

Ministerium erweiterte Meldepflicht

Angesichts des aktuellen Ausbruchs von Mensch zu Mensch übertragener Hantavirus-Infektionen auf dem Kreuzfahrtschiff „Hondius“ im Atlantik hat das Gesundheitsministerium die bestehende Meldepflicht vorsorglich erweitert. Seit dem 9. Mai müssen neben Hantavirus-Erkrankungen und Todesfällen eben auch Verdachtsfälle von Mensch zu Mensch übertragbaren Hantavirus-Infektionen gemeldet werden. Diese Maßnahme diente zur Vorbereitung auf ein in Zukunft möglicherweise verstärktes Auftreten dieser übertragbaren Hantaviren, informierte das Ministerium.

Das Kreuzfahrtschiff „MV Hondius“ war Sonntagfrüh vor der Küste der spanischen Kanaren-Insel in der Nähe des Hafens von Granadilla eingetroffen. © APA/AFP/JORGE GUERRERO

Das Schiff war am Sonntag nach Teneriffa gekommen. Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen waren noch am selben Tag erste Sonderflüge gestartet, um die Menschen aus insgesamt 23 Nationen in ihre jeweilige Heimat zu bringen und eine Ausbreitung des Virus zu verhindern. Insgesamt starben bisher drei Passagiere der „Hondius“, bei denen eine Infektion mit dem Hantavirus-Typ Andesvirus nachgewiesen wurde oder vermutet wird. Österreicher befanden sich keine an Bord des Schiffes, auch gibt es keinen Hantavirus-Fall in Österreich.

Das Risiko für die Allgemeinbevölkerung in Europa wird durch die europäische Seuchenagentur ECDC als „sehr gering“ eingeschätzt. Folgefälle können jedoch durch geplante, bzw. bereits erfolgte Evakuierungen, reguläre Abreisen sowie durch den starken, internationalen Reiseverkehr nicht ausgeschlossen werden.