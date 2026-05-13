Mit Rückenwind durch Tirol

Mal sportlich bergauf, mal entspannt am Fluss entlang: Diese Fahrradrouten machen Lust auf sonnige Ausflüge.

Von Natalie Hagleitner

Der Fahrtwind im Gesicht, Berggipfel am Horizont und hinter der nächsten Kurve schon der nächste Aussichtspunkt: Tirol ist wie gemacht fürs Radfahren. Zwischen gemütlichen Talwegen und sportlichen Höhenmetern warten Touren für jedes Tempo.

Dem Inn entlang

Der Innradweg gehört zu den beliebtesten Fernradwegen Tirols und eignet sich besonders für Familien, Genussradler:innen und E-Biker:innen. Von Martina an der Schweizer Grenze führt die Strecke großteils flach entlang des Inns bis Richtung Kufstein und Erl. Unterwegs wechseln sich Natur, historische Orte und Sehenswürdigkeiten ab. Besonders eindrucksvoll ist die erste Etappe mit der mittelalterlichen Festung Altfinstermünz bei Pfunds. Später folgen Highlights wie die Rosengartenschlucht bei Imst, das Stift Stams, die Altstadt von Hall in Tirol oder Rattenberg, die kleinste Stadt Österreichs. Auch Innsbruck bietet sich perfekt für einen Zwischenstopp an – vom Goldenen Dachl bis zur Nordkette liegen zahlreiche Sehenswürdigkeiten direkt auf der Strecke.

Familienfreundlich durchs Stubaital

Seit dem Ausbau der neuen Stubai Radroute lässt sich auch das Stubaital besonders entspannt mit dem Fahrrad erkunden. Der rund 24 Kilometer lange Talradweg führt großteils asphaltiert von Schönberg bis zur Doadler Alm in Falbeson. Die Strecke verläuft meist entlang der Ruetz und bleibt ohne größere Steigungen angenehm fahrbar.

Mehrtagestour: Der Innradweg verbindet Natur, Kultur und historische Orte entlang des Inns. © Soulas Oliver

Gerade Familien profitieren von den vielen Rastplätzen, Spielplätzen und Einkehrmöglichkeiten entlang der Route. Gleichzeitig eignet sich die Strecke auch perfekt für E-Biker:innen oder alle, die gemütlich durchs Tal radeln möchten. Zwischen Wiesen, kleinen Waldstücken und Bergkulisse entsteht eine Tour, bei der weniger die sportliche Leistung als vielmehr das gemeinsame Unterwegssein im Mittelpunkt steht.

Rennradkilometer bei Natters

Rund um Natters beginnen direkt vor den Toren Innsbrucks abwechslungsreiche Rennradstrecken. Die Routen führen durch typische Tiroler Alpenlandschaften – vorbei an Wäldern, offenen Feldern und immer wieder mit Blick auf die umliegenden Gipfel. Von entspannten Talrunden bis zu längeren Anstiegen ist hier für jedes Leistungsniveau etwas dabei. Besonders beliebt ist die rund 42 Kilometer lange Runde von Mutters über Natters und zurück zur Innsbrucker Triumphpforte. Sie kombiniert knackige Anstiege mit schnellen Abfahrten und eignet sich ideal für eine sportliche Feierabendrunde. Wer es gemütlicher mag, findet zwischen Burg Hasegg und der Innsbrucker Altstadt eine vergleichsweise flache Strecke entlang urbaner und naturnaher Abschnitte. Anspruchsvoller wird es auf der Tour durchs Wipptal mit Blick auf die Europabrücke: Über mehr als 78 Kilometer warten längere Anstiege und eindrucksvolle Ausblicke auf die alpine Landschaft südlich von Innsbruck.

Rund um den Natterer Boden warten aussichtsreiche Rennradstrecken mit Blick auf die umliegende Bergwelt. © Marshall George

Schotter und Steigungen